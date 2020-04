Macaulay Culkin apparaîtra dans un redémarrage de My Poor Little Angel

La source de la célébrité de Macaulay Culkin provient principalement de Home Alone, mieux connu dans notre pays sous le nom de Mi Pobre Angelito. Donc, cela ne devrait pas nous surprendre que Disney veuille le camarade de Richie Rich réapparaître dans votre redémarrage de Home Alone qui mettra en vedette le charismatique Archie Yates.

Nous recommandons également: C’est ainsi que Maculay Culkin a réagi à la nouvelle du remake de My Poor Little Angel

L’année dernière, il a été signalé que Disney, après avoir absorbé Fox, prévoyait de créer un redémarrage de My Poor Little Angel pour son nouveau service de streaming. Notre époque manque de plus en plus de créativité et de plus en plus envahie par la nostalgie et en ce sens, le journal The Sun a déclaré qu’une source proche de la société a révélé que Macaulay pourrait apparaître dans le nouveau film Home Alone. Mais oui, à un coût très élevé. Le rapport indique que la présence de Macaulay sera un simple camée, mais que les producteurs seraient prêts à dépenser n’importe quelle somme d’argent pour la faire apparaître, même pour un moment.

«Home Alone n’est pas complet sans la star de l’émission, Macaulay. Les patrons de Disney étaient désespérés de l’avoir à bord et ont ouvert leurs portefeuilles d’une manière formidable pour le faire “, ont déclaré des sources The Sun.“Leur camée est en cours de planification et ils travaillent sur les détails, mais cela leur coûtera près de 2,5 millions de livres sterling pour le privilège.”ont-ils ajouté.

Le redémarrage de Home Alone n’a pas encore de date de sortie. Mais apparemment, ce ne sera pas une suite directe de la version originale. Depuis Archie Yates ne reprendra même pas le rôle de Kevin McCallister, mais ce sera plutôt une réinterprétation du film avec “un nouveau personnage avec une prémisse similaire à celle de la franchise d’origine”.

Le film devait commencer le tournage cette année au Canada, mais vu les conditions actuelles, il est possible que son tournage soit retardé.

.