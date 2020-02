Macaulay Culkin jouera dans la dixième saison de ‘American Horror Story’

À quelle heure avons-nous eu neuf saisons d’American Horror Story? La vérité n’a pas beaucoup d’importance, nous avons apprécié chacun d’entre eux et comme preuve de leur qualité, la dixième saison est déjà en cours de cuisson. Pour exciter encore plus les fans, le co-créateur de la série Ryan Murphy vient de dévoiler le casting qui formera cette nouvelle saison. Comme une agréable surprise, et de retour à la télévision, Macaulay Culkin apparaît parmi les noms que nous verrons à l’écran. La star de My Poor Little Angel jouera dans la dixième saison avec les favorites Sarah Paulson, Evan Peters et Kathy Bates.

Cette nouvelle nous est parvenue via Instagram de Murphy dans une série de génériques dans lesquels les noms ont été révélés au rythme de “Dead of Night” d’Orville Peck. En plus de celles déjà mentionnées, d’autres stars de la série réapparaîtront comme Finn Wittrock, Lily Rabe, Leslie Grossman et Billie Lourd. Bien que nous soyons ravis de revoir cette qualité de coulée, La question à un million de dollars est de savoir si Culkin peut battre une autre performance comme dans son plus grand succès de 1990.

Avec le duo de Paulson et Peters de retour dans la série, il semble qu’American Horror Story veuille capturer dans sa dixième saison ce qui a rendu les premières si excitantes. Pas pour rien, Murphy et Brad Falchuk ils ont réussi à renouveler jusqu’à la saison 13. Il y a sûrement quelque chose d’intéressant dans cette série d’histoires, et surtout dans celle-ci, de sorte que les producteurs ont décidé d’aller pour trois saisons supplémentaires.

Pour l’instant, le thème selon lequel cette nouvelle étape de la série ne sera pas connue, mais il s’écartera probablement des thèmes précédents d’American Horror Story dans lesquels nous pouvons voir des mondes apocalyptiques, des critiques politiques et le glorieux gore des films slasher du Années 80