Macaulay Culkin pourrait apparaître dans «Il était une fois à Hollywood»

Sans aucun doute, l’un des films les plus importants de l’année dernière était Once Upon a Time in Hollywood, la neuvième bande du grand Quentin Tarantino qui nous a raconté l’histoire de la star de la télévision, Rick Dalton et sa double action (et ami), Cliff Booth, qui sont impliqués dans le glamour de l’industrie à la fin des années 60 et comme une intrigue secondaire nous montre le meurtre de Sharon Tate aux mains des disciples de Charles Manson.

Quelque chose qui a attiré l’attention de ce film – en plus de la grande atmosphère que Tarantino a faite de l’Hollywood de ces années -, c’était le grand casting qu’ils avaient. De grands noms comme Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Dakota Fanning et plus étaient sur la bande, et certains autres ont voulu apparaître dans cet énorme projet qui a remporté 10 nominations aux Oscars et n’en a remporté que deux.

Parmi eux, Macaulay Culkin –Oui, le même de My Poor Little Angel et Ricky Ricón–, qui Après être resté à l’écart des projecteurs pendant des années, il a décidé de l’année dernière dans le film Seth Green, Changeland, bien au-delà de ce personnage, Culkin était intéressé à travailler avec Tarantino et toutes les stars de la distribution, à tel point qu’il a même auditionné pour un rôle dans Once Upon a Time à Hollywood.

Oui, même si vous n’y croyez pas. Dans une récente interview que le magazine Esquire a faite à l’acteur de 39 ans, Il a dit qu’il était sur le point de partager des crédits avec DiCaprio et Pitt, si seulement il n’avait pas été déclenché à l’audition. Il s’avère qu’il a eu près d’une décennie que Macaulay ne cherchait pas de rôle, alors il est devenu très nerveux face aux producteurs, selon Culkin lui-même: «C’était un désastre. Il ne m’aurait pas engagé. Je suis terrible pour les auditions de toute façon, et c’était ma première audition en huit ans environ. »

Pouvez-vous imaginer Macaulay Culkin dans Il était une fois à Hollywood? L’acteur n’a pas dit quel rôle il cherchait à interpréter, mais cela aurait été un croisement ambitieux, mais malheureusement et grâce aux nerfs de l’acteur, il n’a pas pu.

Mieux Nous vous laissons avec l’entretien que nous avons eu avec Quentin Tarantino, qui nous a expliqué les détails de ce film et même parlé des 25 ans de Pulp Fiction ainsi que les plans qu’il a pour réaliser un film Star Trek: