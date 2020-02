Macaulay Culkin rejoint le casting de la saison 10 d’American Horror Story

Si vous êtes un fan d’American Horror Story et Home Alone, nous avons d’excellentes nouvelles pour vous, selon une publication de Ryan Murphy, créateur de l’émission, Macaulay Culkin – My Poor Little Angel pour nous – rejoint le casting de la dixième saison.

Nous recommandons également: American Horror Story annonce trois nouvelles saisons

Le post de Murphy nous montre un teaser où tles noms de Sarah Paulson et Evan Peters apparaissent également, qui était apparu régulièrement sur le spectacle d’horreur jusqu’à la saison précédente, nous les avons donc de retour.

Paulson, Culkin et Peters partageront des crédits avec d’autres noms connus de l’histoire d’horreur américaine tels que Kathy Bates, Billie Lourd, Finn Wittrock, Lily Rabe, Adina Porter, Leslie Grossman et Angelica Ross.

Le message doit être célébré comme marque le retour régulier de Macaulay Culkin à la télévision, jusqu’à présent, l’acteur n’avait eu que des apparitions spéciales dans des séries telles que Dollface, Robot Chicken, Kings.

American Horror Story est la série FX originale la plus regardée. L’anthologie a récemment fait l’objet d’une rénovation de trois saisons, ce qui portera le drame préféré des fans produit par Murphy et Brad Falchuk à une 13e saison.

Saison 10 d’American Horror Story sortira à l’automne 2020.

.