«MacGyver»: Jeri Ryan interprète la tante Gwendolyn Hayes dans la saison 4

MacGyver reçoit une visite surprise de la famille: Jeri Ryan (Star Trek: Voyager) a rejoint le drame CBS dans un arc d’une saison en tant que tante du personnage titulaire, rapporte TVInsider.com.

Gwendolyn Hayes de Ryan est la sœur de la mère bien-aimée de MacGyver. Elle est également “un ancien agent de DXS présumé mort”, a déclaré le producteur exécutif Peter Lenkov sur le site. “Mac n’a jamais su qu’elle existait, mais Gwen gardait toujours une trace de la vie de son neveu dans l’ombre. Elle est maintenant la tête présumée du Codex, l’organisation que le Phoenix a chassée cette saison. »

Ryan – qui reprend également actuellement son rôle de Voyager en tant que Seven of Nine sur Star Trek: Picard de CBS All Access – fait ses débuts MacGyver dans l’épisode du 27 mars. Ses nombreux autres crédits télévisés incluent Bosch, Body of Proof, Shark et Boston Public.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Rainn Wilson (The Office) sera la co-vedette de la prochaine série d’Amazon Prime Video, The Power, dans laquelle des adolescentes du monde entier développent soudainement le pouvoir d’électrocuter les gens, rapporte notre site sœur Variety. Wilson jouera le gouverneur de Washington.

* Killing Eve a nommé Laura Neal (Sex Education, Journal intime d’une Call Girl) en tant que showrunner de la saison 4, où elle succède à Phoebe Waller-Bridge, Emerald Fennell et Suzanne Heathcote.

* La renaissance de la saison 7 de Reno 911 par Quibi! a enfermé les membres originaux de la distribution Niecy Nash, Wendi McLendon-Covey, Cedric Yarbrough, Carlos Alazraqui, Ian Roberts, Joe LoTruglio et Mary Birdsong pour revenir.

* Janet McTeer (Ozark) a rejoint le pilote dramatique de Showtime The President Is Missing, basé sur le roman de James Patterson et de l’ancien POTUS Bill Clinton, par Deadline. L’actrice présentera le chef de cabinet au président de David Oyelowo.

* HBO a publié une bande-annonce de la saison 2 de My Brilliant Friend, en première le lundi 16 mars à 10 / 9c:

Lesquels des articles TVLine d’aujourd’hui suscitent votre intérêt?