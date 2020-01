Machine Gun Kelly répond au nouvel album d’Eminem

La mitrailleuse Kelly se recharge.

Moins d’un jour après que Eminem a déclaré son bœuf terminé, le rappeur de Cleveland n’est apparemment pas terminé. Vendredi, MGK a partagé ses réflexions sur le nouvel album d’Em, Music To Be Murdered By.

“Fou après que je sois sorti d’une salle bruyante pour entendre ces conneries”, a-t-il tweeté avec les emoji de merde.

Il a également pris un autre coup à son rival de Détroit. «Il est riche et fou depuis 20 ans d’affilée», a écrit MGK aux côtés des émojis riant et poubelle.

Em a abordé leur rivalité avec le jeune non-aidé «Unaccommodating» de son album surprise Music To Be Murdered By. «Mais quand ils me demandent, la guerre est-elle terminée avec MGK? Bien sûr que ça l’est », rappe Em. “Je l’ai nettoyé de ses péchés mortels, je suis Dieu et le Seigneur pardonne, même les adorateurs du diable / je continue.”

Il mentionne également MGK sur «Yah Yah» avec Royce da 5’9 ″, Black Thought, Q-Tip et Denaun. “Avait le prénuptial prêt / Baisée sur elle, j’aurais dû voir son ventre / Elle était à peine enceinte de trois mois / La chienne l’a eu, m’a donné son bébé, nous l’avons appelé Machine Gun Kelly”, raconte-t-il.

Eminem et MGK ont enflammé leur boeuf avec une série de pistes diss en 2018. Après avoir entendu le vers de MGK sur “No Reason” de Tech N9ne, Eminem a visé le rappeur de Cleveland sur sa coupe Kamikaze “Not Alike”. Peu de temps après, MGK a riposté «Rap Devil», inspiré du propre morceau d’Em «Rap God» de 2013.

“Je défends non seulement moi-même, mais ma génération”, a alors tweeté MGK. “Je fais la même merde que tu as fait dans ta journée.”

Vendredi, Music To Be Murdered By a été libéré sans avertissement. L’album, qui comprend Ed Sheeran, Juice WRLD et Anderson .Paak, devrait faire ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 avec 300-325 000 unités d’album équivalentes.