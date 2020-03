Madame de Rosa («Je veux être»), positive dans le coronavirus après son retour au travail comme infirmière

L’influenceuse Madame de Rosa, qui a accumulé plus de 600 000 followers sur Instagram en tant qu’expert de la mode, a annoncé mardi une triste nouvelle. Après son retour à la pratique en tant qu’infirmière pour aider pendant la crise, qui a laissé le Département de la Santé de Madrid débordé, Ángela Rozas – son vrai nom – a été testé positif sur covid-19. En 2016 et 2017, elle a participé en tant que juge au programme «Quiero ser» avec Dulceida.

“Je viens de sortir de l’hôpital et j’ai été testé positif, j’ai un coronavirus”, a-t-il admis en larmes depuis la voiture après avoir quitté l’hôpital de la Paz. Pourtant, il a envoyé un message rassurant: “Je vais bien, je suis avec fièvre, maux de tête et j’ai un peu de mal à respirer“il a expliqué, et a regretté plus tard sa sortie pour le système de santé déjà surchargé.”Je me sens psychologiquement découragé et je ne peux m’empêcher de me sentir coupable parce que j’ai le sentiment d’avoir fait quelque chose de maladroit. ”

Triste car il ne pourra pas aller à l’hôpital dans quelques semaines, il a avoué sa plus grande inquiétude. “Je me sens aussi coupable parce que Roméo (son fils) a des symptômes, je sens que je l’ai exposéMaintenant, la seule chose que Mme de Rosa attend, c’est de récupérer le plus tôt possible afin que je puisse donner une main bien nécessaire à l’hôpital. “Je serai plus déconnecté ces jours-ci, mais je veux récupérer bientôt pour revenir et aider.”

Vague d’accessoires

Comme prévu, l’influenceur a reçu de nombreux messages d’amour de ses followers. Des artistes tels que Blas Cantó, Soraya Arnelas, Lucía Gil et Paula Echevarría lui ont souhaité un prompt rétablissement et beaucoup d’encouragement pour le processus: coupable de quoi? Vous êtes courageux! Et nous sommes tous très fiers de vous. Vous vous êtes mis en danger pour aider. Soyez donc très heureux “, a écrit la chanteuse Marta Sánchez comme un exemple de l’affection et de l’admiration que son histoire a suscitées.

