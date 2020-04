Maddie Hasson pourparlers travaillant sur le malin de James Wan

EXCLUSIF: Maddie Hasson discute de travailler avec James Wan pour Malignant

Pendant que le monde attend avec haleine pour plus d’informations sur Malin, Le retour de James Wan dans le genre de l’horreur, ComingSoon.net a eu l’occasion de discuter avec la star Maddie Hasson pour se mettre au travail avec le gourou de l’horreur moderne.

Alors qu’elle a décrit la nature plus rapide du tournage sur un film d’horreur indépendant Nous invoquons les ténèbres -dans lequel Hasson partage la vedette avec Alexandra Daddario (Pourquoi les femmes tuent), Amy Forsyth (Le chemin) et Logan Miller (Escape Room) – comme une expérience enrichissante qui l’a liée à ses camarades de casting, elle a trouvé que travailler avec Wan était «excitant» et la transition entre les projets était une expérience unique.

«C’était tellement amusant de travailler là-dessus, tellement différent du tournage Nous invoquons les ténèbres, ce qui est super petit budget et indépendant et nous volions par le siège de notre pantalon en essayant constamment de rester à flot, ce qui nous a rendu amusant et nous a tous liés très rapidement », rit Hasson. “Ensuite, tout de suite je suis passé à James Wan, qui est comme le roi de l’horreur, c’est une machine très bien huilée.”

Bien que Hasson n’ait révélé aucun détail de l’intrigue du projet actuellement très secret, elle a noté certains effets intrigants Prestidigitation cerveau est en train de jouer avec le film, qui a récemment été retiré des calendriers de sortie au milieu de la peur de la santé mondiale.

“Il y a toutes ces configurations de foudre extravagantes et ces signaux météorologiques, il a créé la pluie et la foudre à l’intérieur, et c’était très différent mais tellement cool”, a déclaré Hasson. “James a une vision très claire de ce qu’il veut faire et il sait exactement comment le faire et il ne s’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas exactement ce qu’il veut et c’était vraiment inspirant d’être témoin.”

Malin mettra en vedette Annabelle Wallis (Annabelle), Jake Abel (Surnaturel), George Young (Endiguement), Hasson, Michole Briana White (Encino Homme) et Jacqueline McKenzie (Pine Gap).

Le film, dont l’intrigue est tenue secrète, est basé sur une histoire co-écrite par Wan et sa fiancée Ingrid Bisu, qui a joué dans La nonne et s’est récemment fiancé avec le réalisateur australien de 42 ans. Wan produira également le film à travers sa bannière Atomic Monster aux côtés de Michael Clear. Le film est financé par Starlight Media et Midas Innovation, qui distribueront en Chine pendant que New Line se chargera de la distribution restante. Malin n’a apparemment aucun rapport avec le roman graphique écrit par James Wan Homme malin, précédemment mis en place en tant que long métrage chez Fox, mais étant donné les titres, il n’est pas exagéré d’imaginer une connexion.

Les fans de DC Comics n’ont pas à s’inquiéter, car le plan actuel de Wan est de passer en pré-production sur la suite du smash critique et commercial de l’année dernière Aquaman après la production se termine sur le projet d’horreur.

Nous invoquons le Obscurité, qui a reçu des critiques très positives de la part des critiques depuis ses débuts au Fantastic Fest en septembre, devrait être diffusé sur les plateformes numériques et en VOD le 10 avril!