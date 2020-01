Madison Prewett accusée d’avoir créé un compte de fan à son sujet

Nous ne sommes qu’à deux semaines de la nouvelle saison de The Bachelor et déjà le drame se réchauffe. Mais ce n’est pas limité à la télévision. Madison Prewett, connue dans la série sous le nom de Madi, soulève les sourcils dans Bachelor Nation après un faux pas sur Instagram. Prewett a tout de suite attiré l’attention de Peter Weber la première nuit. Bien qu’elle n’ait pas reçu la première impression de rose, elle a réussi à accrocher la première date en tête-à-tête de la saison, ce qui est très convoité.

Madison Prewett | John Fleenor / ABC via .

Les choses dans le monde du Bachelor se déplacent incroyablement rapidement. C’est pourquoi personne n’a été surpris lorsque Prewett a pris une longueur d’avance sur la compétition et a rencontré la famille de Weber à leur tout premier rendez-vous. La jeune femme de 23 ans a passé son rendez-vous à une cérémonie de renouvellement des vœux pour les parents de Weber. Elle a même réussi à attraper le bouquet de la mère de Weber après la cérémonie. Bien que la date puisse sembler étrange aux autres, Prewett a estimé que c’était une situation idéale. En fait, elle l’aimait tellement qu’elle avait hâte de la partager sur Instagram.

Madison Prewett publie une photo de retour sur Instagram

Le 7 janvier 2020, le lendemain de la première de The Bachelor, Prewett est allée sur sa page Instagram pour jaillir à son sujet. “Je me suis réveillé en étant super reconnaissant … le rendez-vous le plus parfait avec le gars parfait”, “le natif de l’Alabama a sous-titré une photo d’elle et Weber à un rendez-vous ensemble. Instantanément, la photo a été inondée de compliments et de vœux. «J’étais tout à fait sur le spectacle étant fait hier soir. Vous appartenez ensemble! Oh ma parole tu FAIS! Vous vous intégrez parfaitement à sa famille et vous êtes vraiment l’homme le plus authentique et le plus magnifique !! Ces étincelles étaient là. », A écrit un fan.

L’actrice Bachelor se complimente

Mais, les fans du candidat au Bachelor n’étaient pas les seuls à la complimenter. Un compte Instagram populaire appelé @BachSleuthers a réussi à surprendre Prewett en se complimentant. «Belle date Madi. Vous êtes tellement authentique et réel », a commenté Prewett sur sa propre publication Instagram. Le compte impliquait alors que Prewett gérait probablement un compte de fan dédié à elle-même et elle avait oublié de basculer lorsqu’elle se complimentait. «Nous aussi, nous croyons que nous sommes authentiques et réels. Heureux de fournir des didacticiels sur le basculement entre vos comptes personnels et vos comptes de fans », a plaisanté @BachSleuthers.

Madison Prewett et le baccalauréat Peter Weber

Bien sûr, Prewett a rapidement tenté de justifier la dérapage. Tout d’abord, l’acteur de licence a affirmé que sa sœur était connectée et a laissé les compliments. Peu de temps après, son amie a pris le crédit du commentaire publié sous le nom de Prewett. “Oups! Je pensais avoir écrit ce commentaire sur la réalité et l’authenticité de mon compte, mais je me suis connecté à Madi quand elle est revenue du tournage. Ne me déteste pas », a écrit l’ami. “Hahahaha tu es bon, il arrive que j’aime youuuu”, a répondu Prewett.

Bachelor Nation n’est pas impressionné par les explications

Malgré ses excuses, Bachelor Nation n’était pas dupe. Ils estimaient que l’histoire de Prewett ne s’additionnait pas et étaient plus que disposés à exprimer leurs opinions sur la question. “Cela ne veut-il pas dire que vous ne vous êtes pas connecté à votre propre compte depuis qu’elle a fini de filmer …?”, A demandé une personne. “Tout compte de fan pour un candidat au baccalauréat de la semaine 2 doit être géré par le candidat lui-même”, a déclaré une autre personne. «Da * n, seul un véritable ami serait disposé à mentir comme ça. Vous en êtes vraiment un », a commenté un autre fan de The Bachelor. Nous devons admettre que l’explication de Prewett semble assez dérisoire. Mais, comme elle a déjà accumulé plus de 350 000 abonnés, nous doutons que cela affectera sa “renommée” croissante sur Instagram.