Madison Prewett et Peter Weber sont-ils toujours ensemble?

Tous les yeux sont rivés sur Madison Prewett et Peter Weber alors que la finale de la saison 24 de The Bachelor est diffusée les 9 et 10 mars. Cependant, ils ont rencontré quelques bosses sur la route lorsque la saison touchait à sa fin. Les fans de The Bachelor meurent d’envie de savoir si Prewett et Weber sont toujours ensemble après le tournage. Mais tout sur la finale, y compris les spoilers sur le choix du célibataire de 28 ans, reste un mystère – du moins pour le moment.

[Alertespoil:[Spoileralert:Le célibataire Saison 24.]

Madison Prewett et Peter Weber dans «The Bachelor»

Madison Prewett et Peter Weber dans «The Bachelor» | John Fleenor via .

Lorsque Prewett et Weber se sont rencontrés lors de la première de la saison 24 de The Bachelor, des étincelles ont volé. Weber a donné à l’alun d’Auburn son premier rendez-vous en tête-à-tête. Ils sont allés au renouvellement des vœux des parents de Weber, aux côtés d’amis proches et de leur famille. Et même si cela aurait pu paraître un peu trop tôt, trop rapide, les deux parties étaient à l’aise et ouvertes à la situation.

Puis dans une interview avec Cosmopolitan de février 2020, Weber a jailli de son premier rendez-vous avec Prewett. “Madison était parfaite pour cette date”, a déclaré le célibataire. “Avec certaines filles, ça aurait été bizarre. Rendez-vous à la maison, rencontrant non seulement mes parents mais toute la famille et la famille élargie. Mais elle était dans son élément. En l’entendant dire à quel point elle était proche de sa famille et combien cela signifiait pour elle, j’avais l’impression d’avoir beaucoup de chance de l’avoir choisie. »

Alors que l’aventure de Weber au baccalauréat se poursuivait, les fans n’ont pas vu beaucoup de Prewett. Cependant, dans une saison remplie de méchants, il aurait peut-être été préférable d’éviter le drame.

Quoi qu’il en soit, Prewett a largué une bombe sur Weber pendant la semaine Fantasy Suite. Après la cérémonie des trois dernières roses, Prewett a déclaré à Weber qu’il serait difficile de continuer The Bachelor s’il choisissait de coucher avec les deux autres candidats restants – Hannah Ann Sluss et Victoria Fuller. Weber a noté qu’il avait encore d’autres relations qu’il envisageait.

Puis lors de leur rendez-vous avec Fantasy Suite, Prewett a révélé la raison pour laquelle elle avait demandé à Weber de ne coucher avec personne d’autre – elle se sauvait pour le mariage. Mais voici le problème – Weber était intime avec quelqu’un d’autre. Cela blessa Prewett et elle sortit au dîner. Bien que Weber lui ait offert une rose lors de la prochaine cérémonie d’élimination, Prewett a accepté.

Maintenant, Prewett pardonnera-t-il à Weber ses actions passées sur The Bachelor? Ou va-t-il finalement choisir Sluss? Voici ce que nous savons.

[Alertespoiler:quiremportelasaisondePeterWeber[Spoileralert:WhowinsPeterWeber’sseasonofLe célibataire.]

Madison Prewett et Peter Weber sont-ils toujours ensemble après «The Bachelor»?

Le 5 mars, le blogueur de Bachelor Nation, Reality Steve, a dévoilé ses spoilers très attendus sur le vainqueur de Weber dans la finale. Pilot Pete choisit-il donc Prewett ou Sluss? Selon le roi des spoilers, Weber choisit Prewett dans The Bachelor, mais ils sont juste ensemble et non fiancés. Bien sûr, il y a aussi une chance que Weber proposera lors de “After the Final Rose” le 10 mars. Mais même ainsi, il y a encore beaucoup de drame qui se déroule avant ce point.

Dans le post, Reality Steve a révélé que Prewett avait quitté Weber avant la cérémonie finale de la rose. Mais au lieu de choisir officiellement Prewett ou Sluss, le célibataire n’a pas pris de décision. Il a plutôt annulé l’élimination pour parler à Prewett avant d’avancer avec son choix final.

Néanmoins, Weber a choisi Prewett, laissant Sluss célibataire. Mais Prewett et Weber ne se sont pas remis ensemble immédiatement. Réalité Steve a noté que Weber “devait vraiment gagner, non seulement Madison, mais aussi sa famille” après ce qui s’était passé pendant la semaine de Fantasy Suite.

“Disons simplement qu’il y a eu beaucoup de réflexion, de véritables conversations difficiles et qu’il a vraiment dû gagner la famille”, a écrit Reality Steve. “Peter et Madison ont pu parler de choses mais ont réalisé à quel point elle était blessée par ce qu’elle a fait et c’était très intense.”

Le blogueur a ajouté: «Au final, Peter et Madison sont ensemble en ce moment, mais pas engagés. Nous verrons des images de la façon dont tout cela est venu après la fin du tournage en Australie, car c’est à ce moment-là que sa «parade nuptiale» de Madison a dû se produire. D’après tout ce qu’on m’a dit, cela s’est produit en Alabama. »

Les spoilers finaux «The Bachelor» ne sont pas confirmés

Je vais juste mettre ça là-bas. Depuis mon message ce matin, je suis sur mon téléphone sans arrêt. Beaucoup de choses étant dites. Le tout est un gâchis. On me dit tellement de choses différentes maintenant. Des sources originales qui s’en tiennent à ce qu’elles ont dit. De nouvelles sources disent que ce n’est pas ça. C’est de la folie!

– RealitySteve (@RealitySteve) 5 mars 2020

Quelques heures après que Reality Steve ait publié les spoilers sur la finale de The Bachelor, le blogueur de la franchise a déclaré aux fans qu’une nouvelle source avait des informations contradictoires dans son rapport d’origine. Pendant ce temps, ses sources d’origine ont continué de rester fermes.

“Depuis mon message ce matin, je suis sur mon téléphone sans arrêt. Beaucoup de choses étant dites. Le tout est un gâchis », a écrit Reality Steve sur Twitter. «On me dit tellement de choses différentes maintenant. Des sources originales qui s’en tiennent à ce qu’elles ont dit. De nouvelles sources disent que ce n’est pas ça. C’est de la folie! “

Il a ajouté plus tard que la fin de Weber sur The Bachelor ne comprendra que Prewett et Sluss, coupant les théories des fans sur Julie LaPlaca et Hannah Brown.

“Une chose que je peux absolument confirmer à nouveau est que cette fin n’implique personne d’autre que Madison et Hannah Ann”, a écrit Reality Steve. “Cela implique les deux et c’est tout. Aucun producteur, pas Hannah Brown, pas Kelley – rien de tel. Mais il y a définitivement de la bizarrerie. »

Malgré les spoilers, les fans de The Bachelor n’auront qu’à attendre et voir si Prewett et Weber se retrouveront ensemble après la finale. Alors restez à l’écoute. La conclusion dramatique commence le lundi 9 mars. Et si quelque chose se passe, il est probable que nous découvrirons vraiment le statut de la relation entre Prewett et Weber lors de l’émission spéciale “After the Final Rose” le mardi 10 mars.

