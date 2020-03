Madison Stalker partage le moment où elle savait qu’elle serait toujours amie avec Parker McCown et Georgia Grobler

Parfois, c’est juste un sentiment ou une intuition. Mais pour Madison Stalker de ci-dessous Yacht à voile pont, ce fut un jour de retourner le bateau quand elle savait qu’elle serait à jamais liée à Parker McCown et Georgia Grobler.

«Les Trois Muskateers» ont un lien harmonieux qui est presque un retour au type d’amitié qui s’est construite pendant l’enfance. Le trio a immédiatement plongé dans un dur labeur à la minute où il a frappé le voilier parce que le temps avançait et que les invités n’étaient qu’à quelques heures.

Madison Stalker | Karolina Wojtasik / Bravo

Mais Stalker a déclaré à Showbiz Cheat Sheet qu’elle avait une connexion presque instantanée avec McCown et Grobler et a partagé ses premières impressions sur ses amis proches et certains membres de l’équipe.

Elle a instantanément su qu’ils seraient amis

«Premières impressions», commence-t-elle. «Juste que nous avions tous des personnalités très fortes. J’étais tellement ridiculement nerveux. Je pense que j’ai peut-être même fouillé mon nom à un moment donné. Honnêtement, je ne me souviens même pas avoir rencontré Parks au départ. Géorgie, oui. Mais après le premier jour, je savais que nous allions être «Les trois meilleurs amis que n’importe qui pourrait avoir», chanté dans la voix de Zach Galifianakis. »

Elle se souvient d’avoir noué des liens avec Grobler lors de ce premier jour de chiffre d’affaires. «C’était peut-être le premier jour de roulement, Georgia et moi faisions les cabines et avions envoyé un message radio à Parker pour qu’il descende dans la zone des invités parce que je devais lui parler. La Géorgie se cacha sous une énorme pile de draps et de serviettes. On allait essayer de faire peur à Parker en saisissant sa cheville après que je lui ai dit que j’avais besoin d’un câlin. Le plan a mal tourné. Il a compris. Nous avons tous éclaté de rire. »

«Je pense que c’est à ce moment-là que j’ai su que c’était mon peuple», dit-elle. «Ils sont de la famille pour moi. Je pourrais écrire des pages sur leur importance pour moi. Si je devais choisir un trait pour chacun, c’est probablement le cœur de Parker et le sens de l’humour de Georgia. ”

Stalker a eu des remarques positives sur ces membres d’équipage (même Jenna MacGillivray)

Malgré leur tension sur le bateau, Stalker dit qu’elle et le ragoût en chef Jenna MacGillivary ont simplement des styles de gestion différents. «Je pense que nos styles de gestion sont très différents», observe-t-elle. «Nous étions dans une situation unique, je pense qu’il y aura toujours des tensions. S’il y avait eu plus de communication et d’attention au sujet de notre département, et si j’avais eu des heures de repos appropriées, je n’aurais pas été aussi épuisé et frustré. Le dernier épisode a été difficile à regarder pour moi. Je n’aime pas me voir ne pas être la personne heureuse et positive que je suis. “

Elle n’a que de l’amour pour le capitaine Glenn Shephard, et elle confirme que le chef Adam Glick est un chef incroyable. «Professionnellement, je pense qu’Adam et moi avons bien travaillé ensemble. Sa nourriture est succulente. Glenn, wow. Je ne pouvais pas assez chanter ses louanges. Il est le meilleur capitaine pour lequel j’ai eu le privilège de travailler. Il a trouvé l’équilibre parfait entre professionnalisme mais prestance. ”

Stalker aimerait également avoir la possibilité de travailler à nouveau pour Shephard à l’avenir. «Je serais ravie de pouvoir retravailler avec le capitaine Glenn», dit-elle. «Il aime vraiment ce qu’il fait et est tellement compétent. Il veut et veut enseigner tout ce qu’il sait.

Le voilier sous le pont est diffusé lundi à 21 h. / 20 h central sur Bravo.