Madonna a fait don d’un million de dollars à Bill Gates pour la cure Covid-19

Mexique.- Le groupe Bronco sera ajouté à l’album hommage Zoé pour ses 20 ans de carrière avec la chanson “Soñé” et qui sera disponible dans son intégralité à la fin de l’année.

En outre, “Reversions”, comme l’album complet sera appelé aura la participation de divers artistes avec une présentation physique ou numérique selon les préférences.

Pour célébrer 20 ans de carrière avec six albums studio, deux Latin Grammy et un pour le meilleur album alternatif pour leur dernier album Album Aztlán, Zoé sera à l’honneur avec un album hommage.

L’album devrait être disponible plus tard cette année sur toutes les plateformes numériques, a annoncé Universal Music.

Bronco, l’un des groupes les plus importants de la région mexicaine, crée aujourd’hui la version puissante et intime de “Soñé”, l’un des thèmes les plus emblématiques de la carrière de Zoé et qui fait partie de son deuxième album, Rocanlover.

«Pour nous, c’est un honneur de faire partie de cet album, un hommage à un groupe aussi emblématique dans son genre que Zoé, avec des genres totalement différents. Nous avons interprété “Soñé”, un thème avec lequel nous nous sentons les plus identifiés et auquel nous avons imprimé tout le style musical de Bronco “, a déclaré le célèbre groupe.

“Soñé” faisait également partie de la bande originale du film mexicain Amarte Duele et est l’une des chansons les plus jouées de Zoé sur les plateformes numériques, tandis que sa version Music de Le fonds dépasse 228 millions de vues sur YouTube.

Renversements Il s’agit d’un album qui rassemble les succès de Zoé en voix et des versions inédites de personnalités telles que Alejandro Fernández, Bronco, Rawayana, Juanes, Los Ángeles Azules, Mon Laferte, Andrés Calamaro, Morat, Cultura Profética, Manuel Carrasco, Juan Pablo Contreras et Fela Dominguez.

En outre, il est prévu que avec le disque, toutes les vidéos apparaissent également sur la plateforme YouTube.

