Madonna a perdu 3 proches en une seule journée

Une nouvelle déchirante a été celle que l’interprète de “Comme une vierge”, Madonna a perdu trois personnes très chères dans sa vie et elle a sûrement le cœur brisé.

Du à la pandémie qui sévit actuellement dans le monde en raison de la COVID-19 de nombreuses personnes infectées sont gravement malades.

C’était donc le cas de ces trois personnes chères à Madonna car bien qu’elles aient pu lutter contre la maladie, leur corps ne pouvait pas faire plus.

Malheureusement Etats unis d’Amérique Comme on l’a déjà dit, c’est l’un des pays les plus touchés jusqu’à présent, ce qui est quelque peu alarmant car de plus en plus de personnes perdent la vie chaque jour qui passe.

«Au cours des dernières 24 heures, mon cousin est décédé, le frère de l’un de mes gardes du corps et Orlando Door sont également décédés, une personne qui a joué un rôle très important pour obtenir que certains de mes remix soient inclus dans les charts de danse, ce qui C’est arrivé à cause de la passion et de l’engagement qu’Orlando avait envers ma musique », a partagé le chanteur.

Madonna lui écrivait “journal de quarantaine” où il a commencé à lire pour ses followers sur son compte Instagram, partageant la triste nouvelle mentionnée ci-dessus.

Il a également fait remarquer que son humeur n’était pas entièrement parfaite puisque les décès sont survenus l’un après l’autre en moins de vingt-quatre heures affectant grandement le chanteur parce que le simple fait d’entendre que quelqu’un meurt est terrible, cependant, entendre que trois personnes chéris pour vous n’êtes plus dans ce monde est encore plus terrible.

Il y a quelques semaines, la reine de la pop Madonna Luise Veronica Ciccone (nom complet du chanteur) a fait quelques commentaires sur la pandémie qui sévit actuellement dans le monde entier.

Il a mentionné que le virus ne faisait de discrimination contre personne, que vous soyez une personne réussie et éduquée ou humble, homme ou femme, enfant ou adulte, cette pandémie cela peut affecter n’importe qui.

