Madonna annule ses débuts à Londres cette fois | Réforme

Madonna, qui avait déjà annulé neuf concerts de Madame X Tour aux États-Unis et au Portugal pour des raisons de santé, a été obligée de faire de même avec ses débuts à Londres.

Sur Twitter, la chanteuse de 61 ans a déclaré qu’elle ne donnerait pas le premier des 15 concerts prévus au London Palladium, qui devait avoir lieu demain, sur recommandation médicale.

“Je regrette profondément de devoir annuler mon concert prévu le lundi 27 janvier à Londres. Par prescription médicale, on m’a dit de me reposer quelques jours”, a publié la “Reine de la Pop”.

L’interprète de “Music” a mentionné que cela était dû à une blessure au genou qui l’afflige depuis l’année dernière.

“La dernière chose que je veux faire est de décevoir mes fans ou de compromettre mon intégrité et celle de la série, alors je continuerai de le faire aussi longtemps que nécessaire.

“Comme toujours, toute personne ayant acheté un billet pour ce spectacle recevra un remboursement”, a-t-il déclaré.

Il faut se rappeler que Madonna a récemment été prise avec son jeune petit ami dans une situation très intime car ils donnaient tous les deux de l’amour. Le nouveau partenaire du chanteur est un garçon de 26 ans nommé Ahlamalik Williams, un danseur de profession et les deux ont été vus et photographiés alors qu’ils étaient à Miami, en Floride.

Madonna, 61 ans, interagit souvent avec des hommes plus jeunes et elle sait qu’elle est critiquée pour cela; Cependant, dans plusieurs interviews, il a indiqué qu’il ne changera pas ses goûts pour ce qu’ils diront. Madonna et Williams se connaissent depuis quelques années, depuis qu’il travaille comme danseur avec l’artiste depuis 2015. Sur les images, on voit que le jeune homme l’a très proche de lui, consciemment et ils sourient ensemble.

Madonna, 61 ans, devient chaude et lourde avec le danseur Ahlamalik Williams, 26 ans, tandis que sa fille Lourdes, 23 ans, et son mystérieux homme. Selon des sources: “Ses amis pensent qu’elle doit commencer à se concentrer sur les gars plus âgés si jamais elle veut trouver une relation durable!” pic.twitter.com/ssjE58VbNQ

– Lilian Chan (@bestgug)

14 décembre 2019

.