Madonna et son petit ami de 26 ans sont capturés dans un moment intime. | Instagram

La Madonna toujours controversée a été capturée avec son jeune petit ami dans une situation très intime parce que les deux donnaient de l'amour.

Le nouveau partenaire du chanteur est un garçon de 26 ans nommé Ahlamalik Williams, un danseur de profession et ils ont tous les deux été vus et photographiés alors qu'ils étaient à Miami, en Floride.

Le semble est dans cette ville à l'occasion de Visite de Madame X de Madonna avec laquelle il a eu un énorme succès.

Cela peut vous intéresser: Madonna reporte la tournée Madame X

Madonna, 61 ans, interagit souvent avec des hommes plus jeunes et elle sait qu'elle est critiquée pour cela; Cependant, dans plusieurs interviews, il a indiqué qu'il ne changera pas ses goûts pour ce qu'ils diront.

Madonna et Williams ils se connaissent depuis quelques années, depuis qu'il travaille comme danseur avec l'artiste depuis 2015. Sur les images, on voit que le jeune homme l'a très proche de lui, consciemment et ils sourient ensemble.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Madonna, 61 ans, devient chaude et lourde avec le danseur Ahlamalik Williams, 26 ans, tandis que sa fille Lourdes, 23 ans, et son mystérieux homme. Selon des sources: "Ses amis pensent qu'elle doit commencer à se concentrer sur les gars plus âgés si jamais elle veut trouver une relation durable!" pic.twitter.com/ssjE58VbNQ – Lilian Chan (@bestgug)

14 décembre 2019





Récemment, votre fille est entrée dans la controverse Lourdes León qui a participé à un acte où tout le monde s'est déshabillé et a représenté une orgie.

Lire aussi: Madonna enchaîne les billets de concert et ouvre deux autres dates à Lisbonne

Tout cela pour une présentation de l'art et de la mode au "Art Basel of Miami", qui est réalisée chaque année pour représenter le monde de l'art et où les œuvres des artistes sont exposées.

"Love Different" était intitulé une performance avec laquelle la fille de Madonna voulait exprimer un message d'amour et de diversité. Dans la présentation, les garçons et les filles sont devenus partenaires et au rythme de la musique qu'ils ont embrassée et ont commencé à interpréter une orgie de groupe