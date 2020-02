Madonna veut des locataires pour les ducs de Sussex | Instagram

Il s’est avéré que la reine de la pop, Madonna a fait une proposition aux ducs de Sussex, car elle veut qu’ils soient ses locataires, elle a même contacté eux pour faire une telle offre.

Apparemment, l’interprète de «Like a Virgin» souhaite que les ducs de Sussex déménagent du Canada aux États-Unis et vivent dans leur résidence située à New York.

La star, qui jouit déjà de presque 40 ans De carrière musicale, il côtoie les hautes sphères du monde entier avec beaucoup de naturel. La dégonflée et la plus connue sous le nom de “Queen of Pop” se sont donné le luxe de faire une proposition aux anciens membres de la famille royale comme s’ils étaient des amis.

Actuellement, le Ducs Ceux qui vivent à Vancouver, au Canada, après leur démission à la royauté (Megxit) entament une nouvelle vie et ont même transcendé la nouvelle que la duchesse de Sussex, Meghan Markle, prépare le terrain pour son retour au petit écran.

De même les deux, Enrique et Meghan Ils sont en train de s’établir, de réorganiser leur nouvelle vie et quelles seront leurs activités dans cette ville, loin de la famille royale britannique.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus profonds pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Une publication partagée du duc et de la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10:33 PST

Même les informations les plus récentes sur la controverse couple royal c’est la supposée immersion dans le monde de Influenceurs, car l’attention des médias que les deux signifient est une grande impulsion pour ces plans.

Maintenant l’artiste Madonna Il rejoint la liste des propositions dans lesquelles il tente de les convaincre de s’installer aux États-Unis, pays d’origine de l’actrice.

La chanteuse à travers une vidéo publiée sur son profil Instagram dans laquelle elle a fait une offre dans son luxueux appartement new-yorkais, apparemment, la propriété qu’elle a offerte au couple de “royals“Il n’a pas été utilisé depuis son installation à Lisbonne (Portugal).

«Salut Harry, ne va pas vivre au Canada. C’est un pays très ennuyeux. Si vous voulez, je loue mon appartement à Central Park West », a commencé l’artiste, après quoi elle a voulu détailler le confort dont bénéficierait le Sussex s’ils acceptaient son offre:« Il dispose de deux chambres, les meilleures vues sur Manhattan. Une superbe terrasse, je pense que ce sont ces vues qui en font l’option gagnante à vivre. Central Park West n’a rien à envier à Buckingham. C’est beaucoup mieux”.

La maison est située dans l’un des quartiers les plus VIP du “Grosse pomme“à Central Park et son coût estimé est de 7,3 millions de dollars, un prix inférieur à celui de la maison dans laquelle ils ont emménagé Harry et Meghan au Canada, qui coûte environ 11 millions de dollars.

Ce montant serait un soulagement pour le couple royal, s’il accepte cette proposition, en plus de générer un revenu supplémentaire pour l’artiste.

Il est à noter que la chanteuse a connu des problèmes de santé qui ne lui ont pas permis de couvrir tous les concerts normalement ces derniers mois et l’ont amenée à annuler plusieurs dates lors de sa tournée. Madame X Tour, quelque chose qui a entraîné des pertes économiques importantes.

