Madrid demande aux chaînes de télévision de ne pas enregistrer d’images des cercueils de la morgue du Palais de glace

Compte tenu du nombre élevé de décès dus à la crise des coronavirus -2 937 des 41 900 infectés, La Communauté et le conseil municipal de Madrid ont décidé de faire du Palais de glace une morgue provisoire. Les membres de l’Unité d’Urgence Militaire (UME) sont chargés du transfert des corps des défunts des résidences et des hôpitaux, afin de réduire les risques de contagion et de libérer de l’espace pour les salons funéraires municipaux dépassés.

Enrique López @EnriqueLopezJIV: “Je supprimerais les caméras qui se trouvent près du Palais de glace. Elles fournissent très peu d’images de travail avec des cercueils”

Enrique López, ministre de la Justice, de l’Intérieur et des Victimes de la Communauté de Madrid, a parlé de cette mesure dans l’émission “120 minutes” sur Telemadrid, appelant la télévision et les médias en général. “J’ai vu de nombreuses caméras stationnées devant le centre et Je crois que les images de travail avec des cercueils contribuent très peu“fit-il remarquer.

Le magistrat, représentant du gouvernement Díaz Ayuso depuis 2019, comprend que les images qui sont venues des derniers jours d’Italie, où des cercueils ont même été déplacés de Bergame vers d’autres villes, “ont été dévastateurs et ne répondent pas à la réalité”. Pour cette raison, il demande d’éviter ce type de “vol” également en Espagne et plus précisément dans la Communauté de Madrid, qui accumule le plus grand nombre de décès. “Nous donnerons toutes les informations, toute la transparence, mais Je retirerais les caméras des alentours du Palais de glace“il a poursuivi.

Refuse l’abandon dans les résidences

López a également nié que les personnes âgées soient abandonnées dans certaines résidences de la Communauté de Madrid. Le conseiller explique qu’un plan spécifique est en cours d’élaboration entre le ministère des Affaires sociales et de la Santé et remarque qu ‘”aucun cas d’abandon ne s’est produit”. Le problème, souligne-t-il, est que «les résidences abritent la population la plus vulnérable au virus et malheureusement des décès ont lieu. “Cependant, rappelez-vous que sur les plus de 500 résidences de la communauté, la crise” touche 25 “.

