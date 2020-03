Madrid reporte la célébration de la fierté LGBTI 2020 face à la crise des coronavirus

* En développement *

Le comité d’organisation de la fierté d’État LGBTI a décidé ce mardi 24 mars de reporter les fiertés de Madrid en 2020 face à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Comme détaillé dans leur communauté, “la santé et la sécurité des personnes est la priorité“, de sorte que l’événement est reporté jusqu’à ce que” les conditions sanitaires et de sécurité soient adéquates “.

La fierté de Madrid 2020, reportée

Cependant, le Comité, composé du COGAM, du Collectif LGTB + de Madrid, de la Fédération nationale des lesbiennes, des gays, des trans et des bisexuels (FELGTB) et de l’Association des entreprises et des professionnels des gays et lesbiennes de Madrid (AEGAL), a confirmé que ils continueront à travailler sur le rendez-vous, qui est célébrée chaque année pendant la dernière semaine de juin et la première semaine de juillet, et garantir qu’il aura lieu “si possible”.

<< Nous voulons envoyer notre solidarité à toutes les personnes touchées par cette pandémie et à leurs familles et remercier le travail, le dévouement et l'engagement du personnel de santé, de nettoyage, des forces de sécurité et d'autres institutions, ainsi que tout le personnel des autorités locales. la nourriture, les transports, les pharmacies et les infrastructures de base. L'effort que chacun consacre jour après jour à cette période et celui de tous ceux qui consacrent leurs efforts à surmonter cette situation ", lit-on dans le communiqué avec lequel ils ont rapporté l'actualité. , qui a été consulté par Europa Press.

.