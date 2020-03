Mads Mikkelsen et Michael Keaton ont refusé d’être Vesemir dans The Witcher 2

La deuxième saison de The Witcher est en cours et devrait être identique ou même dépasser la première saison. Bien sûr, cela reste à voir. Et pendant ce temps, la production de la série ajoute de nouveaux personnages et acteurs à la franchise en tant qu’acteur de Killing Eve, Kim Bodnia, qui sera bientôt Vesemir dans The Witcher 2. Cependant, avant Bodnia, Netflix avait prévu que Vesemir soit joué par une paire de visages plus reconnus à Hollywood.

Il s’avère que selon le spécialiste de la culture geek Daniel Richtman, il semble que Bodnia était la dernière option de Netflix pour jouer le personnage de Vesemir. Selon les rumeurs, le service de streaming avant lui recherchait tellement Mads Mikkelsen (Hannibal) as Michael Keaton (Birdman) étaient Vesemir, mais pour une raison étrange – qui n’a pas été révélée – les deux acteurs ont rejeté l’offre. Contrairement à eux, Mark Hamill était intéressé à devenir le professeur de Geralt de Rivia et même un fanart a essayé d’imaginer à quoi il aurait pu ressembler, mais Netflix n’était pas intéressé par ses services.

Selon le fandom de The Witcher, voici la description de Vesemir:

«Vesemir était le sorcier le plus âgé et le plus expérimenté de Kaer Morhen. Il était la figure paternelle de Geralt et des autres sorciers. Il a passé chaque hiver dans la forteresse et s’est réembarqué sur le Sentier au printemps. Il était un excellent tireur et avait une grande connaissance des monstres.

Il était le seul sorcier à avoir survécu au massacre de Kaer Morhen il y a longtemps. Par coïncidence (ou ironiquement), il n’était qu’un instructeur d’épée, il n’avait aucune connaissance des mutagènes pour créer de nouveaux démonistes. »

La deuxième saison de The Witcher Il ouvre en 2021.

