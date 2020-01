Magasins Disney accueillant High School Musical: The Musical – The Series Finale Events

Disney célèbre la finale de la première saison de High School Musical: The Musical – The Series, qui arrivera à Disney + le vendredi 10 janvier, des événements spéciaux auront lieu dans certains magasins Disney aux États-Unis.

L’événement aura lieu le jeudi (9) et le vendredi (10) à 19h, vous devrez vous inscrire dans vos magasins Disney participants. Vous pouvez trouver votre magasin local en cliquant ici. En cliquant ici.

Les invités qui RSVP obtiennent une entrée prioritaire et doivent arriver 5 minutes avant l’heure de début de l’événement.

Lors de ces événements, les invités peuvent chanter sur leurs chansons préférées et les participants recevront un pompon GRATUIT * * Jusqu’à épuisement des stocks.

Cet événement est destiné aux préadolescents et aux jeunes adultes. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

Allez-vous y assister?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

