Magdalena Ruiz, star de Peak of Love, exposée pour avoir fraudé une entreprise de vêtements en ligne

Ryan Gallagher et Magdalena Ruiz, un couple qui n’a pas beaucoup de temps d’écran sur Ex on the Beach: Peak of Love, sont sous le feu des critiques après que la co-star Jemmye Carroll a révélé quelques secrets à leur sujet.

Tout d’abord, elle a affirmé que Ryan avait simulé l’urgence familiale pour «sauver sa marque» et avait menti sur son apparition sur American Idol. Elle a ensuite dénoncé sa petite amie, Magdalena, pour avoir fraudé des sociétés de vêtements en ligne.

Dans cette illustration photo, le logo de la télévision musicale est vu affiché sur un smartphone | Alvin Chan

Même si aucune des allégations de Jemmye n’a encore été prouvée, elle a publié plusieurs photos avec la preuve que Magdalena pourrait faire quelque chose de «louches».

Magdalena Ruiz sur ‘Ex on the Beach: Peak of Love’

Il y a quelques semaines, l’ex de Ryan Gallagher, Magdalena Ruiz, est arrivée au chalet. Selon la fashionista, ils étaient ensemble depuis plus d’un an, mais Ryan a rompu avec elle par insécurité.

Magdalena a une jeune fille, qui s’est liée avec son ex-petit ami, et elle est venue au sommet pour récupérer son homme. Ryan a admis qu’il avait sa garde autour de Magdalena, qu’il appelle affectueusement «Mag», et veut donner une autre chance à leur relation.

Peu de temps après son arrivée, Ryan a dû rentrer chez lui pour une urgence familiale, et Magdalena l’a accompagné lors de son voyage. Le couple est ensuite revenu au chalet pour continuer à travailler sur leur relation.

C’est du moins ce que MTV a dit aux téléspectateurs. Selon la co-vedette Jemmye Carroll, ils n’ont jamais quitté la Nouvelle-Zélande et ont simulé l’urgence familiale pour sauver la «marque» de Ryan parce que le couple avait des relations sexuelles à la maison.

De plus, les utilisateurs de Reddit ont souligné que Ryan n’était jamais venu sur American Idol, car il n’avait auditionné que pour l’émission, mais n’était pas venu sur les enregistrements en direct. Jemmye a apparemment confirmé la rumeur dans sa vidéo de récapitulation car elle prétend que la production a demandé à Ryan son forfait American Idol, et il ne le ferait pas.

Leur co-star affirme également que la petite amie de Ryan, Magdalena, est aussi une menteuse parce qu’elle est censée escroquer des gens sur les réseaux sociaux.

Magdalena Ruiz aurait organisé une arnaque sur une entreprise de vêtements en ligne

Dans sa vidéo récapitulative de l’épisode 11 publiée sur YouTube, Jemmye a lu des messages directs d’une source anonyme qui a dit qu’elle avait grandi avec Magdalena et la connaissait bien.

Selon la femme, Magdalena a possédé plusieurs entreprises de vêtements en ligne qui ont été marquées comme des escroqueries. La source affirme que la fashionista change ensuite les noms des entreprises et continue de fonctionner.

C’était du top shop mais aussi du département garde-robe du salon

– Laurel Stucky (@laurelstucky) 11 février 2020

Apparemment, Magdalena achète des vêtements à des prix très bon marché sur des sites tels que AllieExpress, puis les vend sur son magasin pour 100 fois le coût initial.

De plus, elle publie des photos de célébrités et affirme ensuite que les vêtements que la personne portait proviennent de son site. Magdalena a également été capturée en utilisant la même photo stockée sur d’autres sites Web de sociétés de vêtements, puis en les faisant passer pour ses propres articles.

De nombreuses personnes se sont également plaintes d’avoir reçu leur commande en retard ou pas du tout. Jemmye a publié plusieurs photos sur Twitter avec des preuves que la société de vêtements en ligne de Magdalena, actuellement appelée Cuffing Season, est une arnaque. Cependant, les accusations n’ont pas été officiellement confirmées.

Regardez Ex on the Beach: Peak of Love les jeudis à 22 h. EST sur MTV.