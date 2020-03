Maggie Grace demande à sa co-vedette “ perdue ” Evangeline Lilly de parler à Daniel Dae Kim du coronavirus

La star de Lost et Ant-Man, Evangeline Lilly, a fait des nouvelles lors du coronavirus (COVID-19) pour rester à la maison en publiant sur Instagram qu’elle emmenait toujours sa fille en cours de gymnastique et qu’elle sortait. D’autres célébrités comme Sophie Turner ont critiqué Lilly pour ce qu’elles considéraient comme un risque inutile. Le 24 mars, @Lost_Daily a découvert le commentaire de la star de Lost, Maggie Grace, sur le post de Lilly. Il se termine par une référence à leur costar Daniel Dae Kim, qui a récemment été testé positif pour le coronavirus lui-même.

Evangeline Lilly et Maggie Grace sur «Lost»

Lilly et Grace ont toutes deux joué dans le drame à succès Lost. Lorsque la série a été créée en 2004, Kate (Lilly) était une mystérieuse passagère au passé criminel. Shannon (Grace) était un gosse riche gâté voyageant avec son beau-frère, Boone (Ian Somerhalder).

À mesure que Lost se développerait, Kate deviendrait un acteur majeur de la dynamique du pouvoir de l’île. Elle aurait des étincelles avec Jack (Matthew Fox) et Sawyer (Josh Holloway) et Kate arriverait à la fin de la série.

Shannon perdrait son frère dans la saison 1, la première des principales morts de la série montrant qu’aucun personnage n’était en sécurité. Shannon a commencé à s’intensifier et à se racheter, et a même développé une romance avec Sayid (Naveen Andrews) avant sa mort dans la saison 2.

Grace s’est aussi bien débrouillée au large de l’île. Elle a joué dans les films Taken et d’autres tels que The Jane Austen Book Club. Maintenant, elle est sur Fear the Walking Dead.

Maggie Grace défie la «liberté» d’Evangeline Lilly

En réponse aux fans remettant en question sa décision de désobéir aux recommandations des médecins de rester à la maison, Lilly a répondu que l’auto-isolement semblait trop proche de la loi martiale. Elle a déclaré à un autre fan qu’elle et son père étaient immunodéprimés, le groupe qui, selon les médecins, est le plus vulnérable au virus.

“Il n’y a pas lieu de paniquer, mais en même temps, il s’agit de nous tous – les personnes âgées vulnérables, immunodéprimées”, a écrit Grace. “Bien sûr, c’est un pays libre, mais que diriez-vous de choisir d’exercer une partie de cette merveilleuse liberté d’avoir de la compassion, faites confiance à la vaste science ici et ne submergez pas le système de santé.”

Grace, qui a également annoncé sa première grossesse sur Instagram le 20 mars, s’est dite préoccupée par le fait que les hôpitaux débordent déjà de patients à la recherche de traitements contre les coronavirus. Cela laisse également les patients ayant d’autres besoins en difficulté.

“Aucun médecin ne devrait avoir à choisir quels patients recevront des soins vitaux et quels patients seront renvoyés chez eux pour mourir – le genre de triage qui se produit tragiquement en Italie en ce moment”, a poursuivi Grace. “Réfléchissez à la façon dont ces petites décisions [sic] votre père et ceux de votre communauté alors que les ventilateurs s’épuisent. »

Laissez Daniel Dae Kim décider

Daniel Dae Kim a joué Jin sur Lost. Jin ne parlait que le coréen et avait donc du mal à communiquer avec les autres habitants de l’île, à l’exception de sa femme Sun (Yunjin Kim). Grace a suggéré à Lilly de lui parler de la gestion du coronavirus, espérant que cela influencerait ses décisions futures.

“PS Daniel a dit qu’il allait beaucoup mieux”, a écrit Grace. “Je ne sais pas, peut-être que vous voulez discuter?”

Grace a également imploré Lilly avec sa propre perspective.

«Je dis cela avec toute l’humilité, veuillez repenser cela», a écrit Grace. “Vos enfants iront très bien sans aller à la gymnastique, je le promets.”