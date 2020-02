Maggie Gyllenhaal jouera la mère d’Elvis dans le biopic de Baz Luhrmann

Le Hollywood Reporter a fait savoir que Gatsby le magnifique Le biopic à venir du réalisateur Baz Luhrmann entourant la star du rock emblématique Elvis Presley a trouvé un autre ajout sous la forme de la candidate aux Oscars Maggie Gyllenhaal, qui a signé pour jouer en tant que mère du musicien Gladys Presley.

Austin Butler (Il était une fois à Hollywood, Les morts ne meurent pas) joue le rôle principal d’Elvis aux côtés du lauréat d’un Oscar Tom Hanks (Une belle journée dans le quartier, La poste), qui joue le manager de Presley, le colonel Tom Parker, et Olivia DeJonge (La visite), qui incarnera la seule épouse de Presley, Priscilla.

Le film explorera la vie et la musique d’Elvis à travers sa relation compliquée avec son manager, le colonel Tom Parker. Parker a découvert Presley alors qu’il n’était qu’un inconnu et a rapidement emménagé en tant que représentation solitaire. Parker a été responsable de plusieurs jalons, y compris le contrat d’enregistrement de Presley avec RCA et sa carrière d’acteur réussie.

Le biopic actuellement sans titre d’Elvis sera co-écrit par Luhrmann, qui dirigera, et le gagnant du BAFTA Craig Pearce (Roméo + Juliette, Moulin Rouge!). Luhrmann produira également aux côtés de la lauréate d’un Oscar Catherine Martin (Gatsby le magnifique), Gail Berman, Patrick McCormick et Schuyler Weiss. Andrew Mittman servira de producteur exécutif

Il a déjà été signalé que le budget du projet est toujours en cours d’élaboration. Le film Warner Bros. commencera à tourner au début de l’année prochaine dans le Queensland, en Australie, avec une sortie prévue le 1er octobre 2021.

