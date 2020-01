Maggie Lawson revisite les rôles psychologique, létal, Smallville et autres rôles

La vétérinaire de télévision, Maggie Lawson, se retrouve surpassée en tant que maman de quatre enfants – dont trois sont des génies! – dans la nouvelle comédie familiale de Fox en première ce jeudi à 8h30 / 7h30 (en tête de Last Man Standing).

Conçue par Lon Zimmet (LA à Vegas) et mettant en vedette Jason Biggs, l’amant américain de la tarte, en tant que mari de Lawson, la sitcom multi-caméras présente l’alun psychique non seulement comme une maman intelligente, mais comme un patron de la fosse du casino A.C.

“J’adore le fait qu’elle soit coriace et décousue, car ce n’est pas nécessairement comme ça que je suis généralement lancée”, a déclaré Lawson à TVLine. «C’était tellement attrayant pour moi parce que je n’ai jamais vraiment joué ça. Je veux dire, dans [ABC’s] De retour dans le match, j’étais un peu dur, mais c’est le boss des stands. »

«Quand j’ai reçu le script pour la première fois, j’ai dit [showrunner] Lon, comme, «Vraiment? Moi? Un chef de fosse du New Jersey? », Se souvient-elle. “Je veux dire, je suis avec ça.”

Lawson apprécie également l’inversion du rôle parental, en ce sens que lorsqu’il s’agit de leur quatuor exaspérant d’enfants, Kay est, dirons-nous, «un peu moins sensé» que son mari Mike. “Habituellement, je suis la plus douce, ou la douce, ou la terre, mais dans ce spectacle, je suis en quelque sorte celle qui s’emballe”, prévient-elle avec une lueur dans les yeux. “Comme, je dois être chancelé un peu pendant qu’il est le doux et solide. C’est vraiment amusant et différent. “

Il est impressionnant de constater que Lawson peut toujours trouver «amusant et différent» après la variété des rôles qu’elle a remplis au fil des ans, du début de Unhappily Ever After au vol de jeunes à Smallville, en passant par tomber amoureux à la fois d’un Psych et d’une arme mortelle. Ici, dans la fonction Memories From the Set de TVLine (cliquez ici pour un accès direct), l’actrice ensoleillée réfléchit à ces rôles passés et à bien d’autres.