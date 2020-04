Maggie revient dans The Walking Dead Saison 10 Finale Sneak Peek

Les nouvelles Les morts qui marchentLa finale de la saison 10 serait retardée jusqu’à plus tard en 2020, ce qui a été un coup dur pour les fans du drame zombie à succès d’AMC. Dans l’état actuel des choses, cependant, l’épisode de ce soir «La Tour» est le dernier que nous verrons de la série depuis un moment, sans que personne ne sache vraiment quand il reviendra pour conclure.

Mais quand il atteindra à nouveau nos écrans, nous savons que nous pouvons au moins espérer enfin – enfin! – voir Maggie de Lauren Cohan de retour en action. Elle fera son retour tant attendu dans la finale de la saison 10, épisode 10 × 16, et étant donné que ce sera la première fois qu’elle sera dans The Walking Dead depuis l’épisode 9 × 05, les fans sont très excités.

Mieux encore, grâce à l’aperçu ci-dessus, nous avons même notre premier regard sur Maggie dans la finale, avec le personnage entrevu en quelques clichés dans la vidéo, ce qui taquine également ce que nous pouvons attendre. Et tout bien considéré, il semble que ce sera une conclusion très excitante de ce qui a été une course solide jusqu’à présent.

“Les gens qui ont regardé les avant-premières verront que Maggie est de retour, et cela fera partie de l’histoire”, a expliqué la comédienne Angela Kang à ComicBook.com. «Carol a l’impression qu’elle a beaucoup à rattraper. Elle va intensifier. Nous avons évidemment Daryl en position de leadership. Et Beta, et Negan, il y a beaucoup de gens avec beaucoup de bœuf les uns contre les autres, donc ça va tout de même venir à la tête. “

En effet, la saison 10 a été une amélioration massive au cours des deux dernières années, la série faisant un travail fantastique avec l’arc Whisperer et ayant plusieurs personnages intensifiés de manière considérable en l’absence de Rick Grimes. Ce qui prouve que Les morts qui marchent peut en effet réussir sans son principal protagoniste bien-aimé, qui a ancré la série pendant si longtemps avant de partir l’an dernier.

Mais revenons à Maggie, et vous pouvez vous attendre à revoir le favori des fans en action lorsque le spectacle AMC reviendra pour conclure sa dixième saison. Quand ce sera le cas, nous ne le savons pas encore, mais surveillez cet espace pour en savoir plus.