Maggie Simpson dans la revue «Playdate with Destiny»

À la suite de l’achat par Disney des studios du 20e siècle, les Simpsons sont lentement introduits dans la famille Disney et la première version est un court-métrage intitulé «Maggie Simpson dans« Playdate with Destiny ».

Ce court-métrage a fait ses débuts devant Pixar’s Onward dans les cinémas et un peu comme ce film, il a été ajouté à Disney +. Et c’est aussi devenu un Disney + Original! J’ai adoré la scène d’ouverture avec eux en expliquant comment elle fait maintenant partie de la société Disney, voir Homer avec des oreilles de Mickey est toujours amusant à voir!

Une chose qui m’a le plus marqué est la qualité de l’animation, elle est magnifique, les couleurs sont si vives et racontent si bien l’histoire, sans jamais prononcer un seul mot!

Maggie a vraiment la chance de briller ici et ils ont si bien pu transmettre ses émotions, avec seulement ses expressions faciales et son langage corporel. J’ai adoré les différences de styles parentaux entre Homer et Marge, la pure détermination de Maggie étant montrée, quelle que soit sa taille.

Il y a beaucoup de moments amusants tout au long du court métrage et j’espère vraiment que Disney continuera cette tendance de faire des shorts avec “Les Simpsons”, parce que c’est un format parfait pour mettre en valeur ces personnages.

“Playdate with Destiny” est un court métrage charmant et charmant, qui est une recommandation facile à consulter. J’ai adoré et je suis sûr que tout le monde aussi.

Note 5 sur 5.

