“Maggie Simpson dans Play Date With Destiny” court à venir

Selon une nouvelle liste du MPA Ratings Board, 20th Century Studios devrait sortir un nouveau court métrage avec Maggie Simpson, appelé «Maggie Simpson In Play Date With Destiny». Le court a été noté G.

Rien n’a encore été annoncé à propos de ce court métrage par Disney, il est donc possible qu’il soit diffusé dans les cinémas avant un prochain film tel que “Call of the Wild” ou “Onward”, ou il pourrait même s’agir d’une exclusivité Disney +.

Ce ne serait pas le premier court-métrage “Simpsons”, car “The Longest Daycare”, a été diffusé dans les salles avant les projections Ice Age: Continental Drift et a également été nominé pour un Academy Award du meilleur court-métrage d’animation.

Plus de 30 saisons de “The Simpsons” et le film sont actuellement disponibles en streaming sur Disney +.

Avez-vous hâte de découvrir un nouveau court métrage «Simpsons»?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.