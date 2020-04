Maggie Simpson dans “Playdate With Destiny” arrive à Disney +

Disney a annoncé que le court métrage des Simpson, Maggie Simpson dans “Playdate with Destiny”, arrivera à Disney + dans le monde le vendredi 10 avril.

Le film commence un jour qui semblait être juste un autre jour au parc pour Maggie Simpson. Mais lorsque Maggie fait face au péril d’une cour de récréation, un jeune bébé héroïque la chasse du danger – et lui vole son cœur. Après une première partie heureuse, Maggie est impatiente de revoir son nouveau bébé le lendemain, mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Le destin (ou Homer) se mettra-t-il sur son chemin?

Initialement sorti en salles avant «Onward» de Disney et Pixar, «Maggie Simpson dans« Playdate with Destiny »» s’appuie sur le succès du film nominé aux Oscars en 2012, «Maggie Simpson dans« The Longest Daycare »», qui sera également commencer à diffuser sur Disney + plus tard ce mois-ci. Les deux films rejoignent l’impressionnante collection «The Simpsons» du service, dont «The Simpsons Movie» et 30 saisons de la série télévisée primée aux Emmy Awards.

L’équipe derrière le court métrage a publié cette note sur les réseaux sociaux confirmant l’ajout.

Êtes-vous excité pour ce nouveau court métrage Simpsons?

