Magic Johnson obtient un retour avec une nouvelle figurine cool à collectionner

Magic Johnson revient en NBA mais cette fois-ci, c'est comme une nouvelle figurine de collection qui nous vient de Figure Cool. La figure est remarquablement détaillée et montre MAgic Johnson en tout avec la gloire de Laker. Non seulement le détail est génial, mais il est assez chargé d'accessoires pour être un basketteur. Il vient avec deux portraits de tête, un souriant et un non, six mains interchangeables, deux ensembles de baskets, un sac à dos à bandoulière et bien sûr un ballon de basket. La figurine Magic Johnson pourra être affichée sur un joli stand sur le thème de Laker avec ses 32 dessus. Ceci est un grand ballon de basket à collectionner pour tout fan de Laker ou fan du légendaire Magic Johnson.

La figurine NBA Los Angeles Lakers Earvin Magic Johnson à l'échelle 1: 6 de Figure Cool est au prix de 249,99 $. Il devrait frapper le tribunal en février et les pré-commandes sont déjà en ligne et vous pouvez les trouver ici.

«Ne demandez pas ce que vos coéquipiers peuvent faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour vos coéquipiers. »

Figurine articulée à l'échelle 1: 6 Earvin Magic Johnson de la NBA Los Angeles Lakers

Ramenez le «Showtime»!

La superbe figurine articulée de 12 pouces met en lumière le seul et unique Magic Johnson.

Meneur de jeu du NBA Hall of Fame des Los Angeles Lakers.

Comprend des têtes et des mains interchangeables, 30 points d'articulation et des tonnes d'accessoires!

Édition limitée de seulement 1000 pièces!

Ramenez le «Showtime» avec cette superbe figurine articulée Earvin Magic Johnson NBA Los Angeles Lakers à l'échelle 1: 6! Le meneur du Temple de la renommée de la NBA des Lakers de Los Angeles mesure environ 12 pouces de hauteur, arbore plus de 30 points d'articulation et est livré avec plusieurs têtes et mains. Une édition limitée dans le monde entier de seulement 1000 pièces, la figurine présente également une ressemblance étonnante de Magic et présente les tenues et accessoires ci-dessous. Si vous êtes un fan des Lakers et / ou un admirateur de Magic Johnson, en particulier, vous devez commander cette figurine incroyable dès maintenant avant qu'elle ne se vende!

2x sculptures de tête Magic Johnson (normales et souriantes)

1x maillot domicile des Lakers des années 1980

1x base de figurine

8x mains (4x avec aimants)

10x protège-doigts

1x sac en jersey numéro 32

1x Basketball à l'échelle 1: 6 avec aimants

2 genouillères jaunes

1x paire de chaussettes blanches

1x paire de baskets Converse classiques en cuir véritable fait main jaune

1x paire de baskets Converse bleues et blanches

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!