Magic Johnson révèle la vérité derrière le haussement d’épaules de Michael Jordan

Magic Johnson fournit de nouveaux détails sur le tristement célèbre haussement d’épaules de Michael Jordan, et sur ce qui s’est passé la nuit avant le premier match de la finale de 1992.



Michael Jordan a livré une quantité infinie de moments mémorables au cours de sa carrière au Temple de la renommée, y compris un haussement d’épaules parfaitement synchronisé lors du premier match de la finale de la NBA de 1992. Ce moment emblématique est survenu après que Jordan a enterré son sixième trois points en première période, alors qu’il a accroché 35 buts à Clyde Drexler et aux Portland Trail Blazers au cours des deux premiers trimestres.

En fin de compte, Magic Johnson dit qu’il est le seul à blâmer pour la performance brûlante de Jordan ce soir-là.

Au cours du week-end NBA All Star à Chicago, Johnson a révélé que lui, MJ et quelques autres avaient joué aux cartes chez Jordan la veille du match 1. Comme le veut la légende, Magic et les pops de MJ se sont associés pour battre Jordan tout en jouant au whist, qui incité sa destruction des Blazers.

Dit Magic (H / T Brandon Robinson):

“La nuit avant qu’il ne frappe tous les trois contre Portland, nous jouons au whist bid chez lui. Son père et moi, nous l’avons éclaté, nous l’avons déchiré, je fais six nez et cinq spéciaux sur Michael. “

“Alors nous jouons et je dis:” Michael, je dois rentrer chez moi, tu dois rentrer chez toi, tu as un match. Il a dit: «nah MJ» [Magic Johnson] parce que Mike était tellement compétitif. Quand il perd, il ne veut pas que tu partes. “

La nuit suivante, Magic appelait le match pour la NBA sur NBC et il avait une place au premier rang alors que Jordan a sorti ses frustrations de la veille. Dit Magic, «Il se tournait vers moi. Il avait tellement chaud ce soir-là qu’il me devait beaucoup parce que je suis celui contre lequel il était en colère. C’est pourquoi il l’a emporté sur Clyde Drexler le lendemain du match. “

Découvrez son souvenir des événements qui ont mené au tristement célèbre haussement d’épaules de MJ ci-dessous.

