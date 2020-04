Magic: The Gathering révèle de nouvelles cartes Mutate pour Ikoria: Lair Of Behemoths

Wizards of the Coast présente un certain nombre de nouvelles mécaniques à Magic: The Gathering avec la prochaine extension majeure du jeu de cartes, dont le chef est Mutate. Comme son nom l’indique, ce nouveau mot-clé étrange permet essentiellement aux joueurs de jouer à Dieu et de créer leurs propres serviteurs étranges, merveilleux et carrément terrifiants en combinant deux ou plusieurs cartes existantes pour créer un résultat final plus puissant.

Il est bien sûr important de maintenir un semblant d’équilibre, de sorte que vous ne pourrez pas faire évoluer de force les créatures que vous jugerez appropriées – des limitations existent. Dans le sens le plus simple, Muter fonctionne en payant le coût de capacité associé (qui est distinct du coût d’incantation habituel) sur toute créature ayant le pouvoir de se combiner avec une autre. Cela ne peut être effectué que sur un serviteur existant que vous avez en jeu et, de plus, doit être non humain.

Découvrez quelques exemples, révélés plus tôt dans la journée, ci-dessous.

Une fois attaché à un hôte, pour ainsi dire, seul le niveau de puissance et d’endurance de la carte la plus élevée est conservé, bien que toutes les capacités, marqueurs, enchantements ou équipements précédemment attachés à une cible mutante soient conservés. C’est votre décision de choisir la carte qui a la priorité dans la pile, mais de manière générale, celle qui a les valeurs de statistiques les plus élevées doit être placée en haut.

Certes, c’est une condition gagnante, même s’il convient de noter que votre adversaire ne sera pas impuissant à arrêter votre stratégie de construction d’un monstre. Comme avec n’importe quel sort de créature non béni avec Hexproof, les rituels instantanés sont capables de détruire les serviteurs ciblés pour muter. Dans de tels cas, la créature jouée de la main entrera sur le champ de bataille sous sa forme de base comme si vous aviez payé le coût habituel de mana.

Les fans peuvent s’attendre à ce que davantage de cartes Mutate soient révélées dans la perspective de Magic: The Gathering – Ikoria lancera la semaine prochaine pour Magic Online et MTG Arena mais en attendant, dites-nous ce que vous pensez de la nouvelle fonctionnalité dans les commentaires ci-dessous!