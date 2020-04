Magic: The Gathering révèle un nouveau planeswalker pour Ikoria: Lair Of Behemoths

Wizards of the Coast a confirmé le retour d’un personnage populaire dans son dernier aperçu de carte pour Magic: The GatheringNouveau jeu à venir. Ikoria: L’histoire centrale de Lair of Behemoths tourne autour de l’émergence d’un nouveau Planeswalker sur le plan nouvellement découvert du même nom, mais contrairement à ses pairs, Lukka n’a pas encore appris ce que signifie être l’un des êtres les plus puissants du monde. multivers connu.

Lukka a besoin d’un mentor pour maîtriser sa capacité à communiquer avec les monstres, un rôle que la reine des fantômes elle-même, Vivien Reid, est plus qu’heureuse de remplir. Jusqu’à présent, la paire susmentionnée était la seule du genre à être confirmée pour le prochain set, bien que nous en ayons maintenant une troisième, grâce à la révélation d’aujourd’hui. Narset, le seul et unique ancien khan de Tarkir revient pour Lair of Behemoths.

Découvrez sa nouvelle carte ci-dessous, gracieuseté de Star City Games:

Ayant grandi dans un monde peuplé de dragons, Narset en sait plus qu’une chose ou deux sur la gestion de la faune encombrante, il n’est donc pas surprenant que Wizards ait choisi de ramener le génie des arts martiaux, compte tenu du contexte. Quant à la carte elle-même, qu’y a-t-il à dire? C’est évidemment une centrale électrique qui s’intégrera sans aucun doute parfaitement dans les decks en trois couleurs, notamment pour son potentiel de combo.

Une construction immédiatement évidente consiste à charger votre deck avec un tas de sorts bon marché et à les libérer tous après avoir activé la capacité finale de Narset. En supposant que votre adversaire ne joue pas un deck blanc pur empilé de soins, une telle stratégie pourrait bien s’avérer être une condition de victoire efficace.

Vous avez vos propres idées sur la meilleure façon de mettre Magic: The GatheringNouveau Planeswalker à bon escient? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!