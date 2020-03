Magik affronte l’ours démon dans un spot télévisé plein d’action

Un nouveau spot télévisé plein d’action pour The New Mutants voit Magik d’Anya Taylor-Joy affronter Demon Bear avec le Soulsword.

The New Mutants est le prochain film de bande dessinée dont la sortie est prévue cette année après Valiant’s Bloodshot. À moins que le film ne soit à nouveau retardé à cause du coronavirus, les fans auront enfin la chance de voir le film tant attendu des X-Men le mois prochain. Le réalisateur Josh Boone a récemment confirmé que le film était enfin terminé en partageant un nouveau regard sur Demon Bear alors que le marketing du film commençait à arriver en force.

La majorité des images de The New Mutants que nous avons vues jusqu’à présent ont mis l’accent sur les éléments d’horreur que le film embrasse. Cependant, le film à venir est également inspiré par le scénario de la bande dessinée “The Demon Saga”. Une toute nouvelle bande-annonce qui a fait ses débuts lundi soir pendant The Bachelor a présenté de nouvelles images du film, qui embrasse plus d’éléments de la bande dessinée alors que Magic d’Anya Taylor-Joy combat l’ours démon avec l’épée. Vous pouvez regarder le nouveau spot TV ci-dessous.

Que pensez-vous du look de Magik dans le film? Pensez-vous que The New Mutants vaudra la peine d’attendre? Le film fera-t-il face à un autre retard dû au coronavirus? N’hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de The New Mutants:

20th Century Fox en association avec Marvel Entertainment présente “The New Mutants”, un thriller d’horreur original se déroulant dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants est détenu pour surveillance psychiatrique. Lorsque des événements étranges commencent à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leurs amitiés seront testées alors qu’elles se battent pour essayer de s’en sortir vivantes.

Réalisé par Josh Boone à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Knate Lee, The New Mutants met en vedette Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt et Henry Zaga.

The New Mutants sortira en salles le 3 avril 2020.

Source: YouTube

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.