Magik combat Anya Taylor-Joy contre l’ours démon dans le dernier spot télévisé “The New Mutants”

Le tristement célèbre Demon Bear des bandes dessinées a été aperçu dans quelques bandes-annonces / spots TV différents pour Josh Boone«S Les nouveaux mutants, mais nous obtenons notre meilleur aperçu du personnage aujourd’hui.

Wikipedia explique: «L’ours démon tire son pouvoir des émotions humaines négatives. Il est capable de téléportation, d’immense force, de transformation et de corruption des âmes humaines. »

L’antagoniste a été combattu et vaincu par les New Mutants dans les bandes dessinées, et ce dernier spot télévisé présente Magik (Anya Taylor-Joy) amener le combat à la bête cauchemardesque.

Cela ressemble vraiment à la version super-héros de A Nightmare on Elm Street: Dream Warriors, lui-même quelque chose d’un film de super-héros-horreur, et honnêtement? J’ai hâte de le voir.

Découvrez le spot TV «Attitude» ci-dessous.

Dans le film, “Cinq jeunes mutants, découvrant leurs capacités dans un établissement secret contre leur gré, se battent pour échapper à leurs péchés passés et se sauver.”

Les nouveaux mutants et leurs pouvoirs seront enfin déchaînés 3 avril 2020.