Magnum P.I. Critique: détective léger et agréable

Une autre série attachante des années 80 vient de sortir sa version pour le 21ème siècle: Magnum P.I., avec à l’époque par Tom Selleck et situé au paradis Hawaï.

Le spectacle maintient l’idée originale qu’un vétéran de guerre, Thomas Magnum (Jay Hernández) devient détective privé et vit dans la maison d’hôtes d’un ami millionnaire.

Les choses changent radicalement dans cette version lorsque Higgins, le majordome du manoir, apparaît maintenant comme figure féminine (Perdita Weeks) et l’intérêt romantique latent du protagoniste.

S’agissant d’une relance, les comparaisons sont inévitables, d’autant plus que ce rôle, réalisé avec charisme, fun et “macho power”, a jeté Selleck à la célébrité. Ainsi, la grosse moustache et les poils du torse du héros des années quatre-vingt cèdent la place à un Latino à la barbe serrée et aux pectoraux glabres.

Même ainsi, la série remplit sa mission d’apporter à l’écran beaucoup d’action, de drame et de moments drôles. Le détective enquête, découvre le criminel et le termine presque trop facilement, mais avec une explosion et un sourire spectaculaires.

Cette production est très en phase avec la nouvelle version de Hawaii Five-0, avec quoi maintenant 10 saisons Il est bien établi dans le goût du public. Magnum il devra se consolider au fil des épisodes, pour que le spectateur d’avant laisse la nostalgie derrière lui et se passionne pour le nouvel enquêteur.

Avec un avenir “crossover” entre Magnum P.I. et Hawaii Five-0 Bientôt, il semble voir comment les choses évoluent jusqu’à ce point, bien que les effets spéciaux et les scènes de combats et de coups semblent irréels et plus encore “pas cher” sur le plateau de Magnum que sur McGarett.

Assez léger, avec des séquences d’action agréables, mais sans grandes histoires ni beaucoup d’imagination, Universal TV diffuse Magnum P.I. tous les mercredis à 21h00

