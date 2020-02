Mahershala Ali jouera dans Swan Song, un film original AppleTV + – / Film

Publié le mercredi 19 février 2020 par Ben Pearson

Avant qu’il ne mette ses dents dans le rôle de Blade le chasseur de vampires pour Marvel Studios, deux fois oscarisé Mahershala Ali jouera dans Chant du cygne pour AppleTV +. Le «drame pliant au genre» est un long métrage original qui rejoindra la toute nouvelle gamme de films du service de streaming et recevra également une sortie en salles.

Cet après-midi, Apple a envoyé un communiqué de presse annonçant que la production sur Swan Song commencera ce printemps avec Ali produisant et jouant le rôle principal de Milo. Adam Shulman (Défendant Jacob) et Jacob Perlin (The Amazing Johnathan Documentary) produit également. Voici le sujet du film:

Se déroulant dans un avenir proche, le film explore jusqu’où une personne ira et combien elle sacrifiera pour rendre la vie plus heureuse aux personnes qu’elle aime.

Benjamin Cleary fera son premier long métrage réalisateur sur le projet. Cleary a remporté un Academy Award du meilleur court métrage original en 2016 pour l’écriture et la réalisation de Stutterer, et a continué à produire deux courts métrages dans les années qui ont suivi: Wave, qui a remporté 14 prix dans des festivals de cinéma à travers le monde, et Glimpse, un VR expérience. Découvrez les bandes-annonces des trois shorts de Cleary ci-dessous:

Après avoir lu la description de Swan Song, ma première pensée a été que cela ressemblait un peu à la romance de science-fiction déchirante de Michel Gondry 2004 Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Il se trouve que je ne suis pas le seul à avoir vu la comparaison: les producteurs ont également appelé le film de Gondry plus tard dans le communiqué de presse:

“Benjamin Cleary est un talent rare qui tisse habilement l’émotion humaine dans son cinéma d’une manière qui fait penser à de nombreux grands films qui ont commencé chez Anonymous Content tels que” Eternal Sunshine of the Spotless Mind “et” Being John Malkovich “”, a déclaré Adam Shulman et Jacob Perlin de Anonymous Content. «Nous sommes extrêmement reconnaissants de travailler avec Mahershala Ali et Ben sur ce projet stimulant, qui, nous en sommes sûrs, lancera une conversation.»

Ce sont des films bien-aimés et enivrants à viser (en particulier pour un premier metteur en scène), mais j’adore quand une nouvelle voix fait irruption sur la scène de manière considérable, alors j’espère que Cleary s’établira comme cinéaste avec un vision et nous avons hâte de le suivre pour les années à venir. Je ne serais pas surpris de voir Swan Song se rendre au Sundance Film Festival de l’année prochaine, alors je garderai les yeux ouverts pour en savoir plus sur celui-ci et je ferai un rapport.

