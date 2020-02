Mahershala Ali va produire, jouer dans Swan Song Drama pour Apple TV +

Mahershala Ali produira et jouera dans Swan Song pour Apple TV +

Variety rapporte que Mahershala Ali, lauréat d’un Oscar (clair de lune, Livre vert) produira et jouera Chant du cygne, un film dramatique de genre pour Apple TV + qui sera produit par Apple et Anonymous Content.

Chant du cygne se déroule dans un avenir proche et explore jusqu’où une personne ira et combien elle sacrifiera pour rendre la vie plus heureuse aux personnes qu’elle aime.

Benjamin Cleary, lauréat d’un Oscar (Bègue) rédigera et dirigera le projet. La production du long métrage devrait commencer au printemps. Le film recevra une sortie en salles en plus du streaming sur Apple TV +.

“Le script de Benjamin pour” Swan Song “s’est immédiatement connecté à nous,” a déclaré Matt Dentler, responsable du développement et des acquisitions de fonctionnalités chez Apple. “Nous avons hâte de réunir la vision de Benjamin avec le talent indéniable de Mahershala pour livrer cette histoire puissamment stratifiée au public du monde entier.”

Cleary a dit, «Je développe« Swan Song »depuis un certain temps et quand je me suis assis avec Apple, il était immédiatement clair qu’ils avaient complètement compris ma vision. Une fois que Mahershala a accepté de nous rejoindre, je savais que nous avions quelque chose de vraiment spécial. Faire ce film avec Mahershala et Anonymous chez Apple est un rêve absolu. »

“Benjamin Cleary est un talent rare qui tisse habilement l’émotion humaine dans son cinéma d’une manière qui fait écho à de nombreux grands films qui ont commencé au contenu anonyme tels que” Eternal Sunshine of the Spotless Mind “et” Being John Malkovich “”. ont ajouté Adam Shulman et Jacob Perlin de Anonymous Content. «Nous sommes extrêmement reconnaissants de travailler avec Mahershala Ali et Ben sur ce projet stimulant, qui, nous en sommes sûrs, lancera une conversation.»

Adam Shulman (Défendre Jacob) et Jacob Perlin (The Amazing Johnathan Documentary) devraient produire Swan Song for Anonymous Content avec Ali.

Les projets à venir d’Ali incluent le thriller de science-fiction Souverain, l’adaptation d’une série télévisée animée Invincible, et, bien sûr, avec le nouveau Lame dans le prochain redémarrage de Marvel. ⁣

(Photo par FilmMagic / FilmMagic pour HBO via .)