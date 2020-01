Maialen et Anne se démarquent lors d’une première passe micros 2 du Gala 2 avec un manque d’énergie notable

Après la première officielle des candidats avec leurs duos lors du Gala 1 de ‘OT 2020’ dimanche dernier 19 janvier, les seize habitants de l’Académie font déjà face à leur deuxième gala, dans lequel ils se produiront ensemble “Je serai là pour You “de The Rembrandts, en l’honneur de la série” Friends “. Un nouveau lot de chansons que les garçons ont déjà eu l’occasion de montrer officiellement devant les enseignants lors du premier micros pass du Gala 2 de l’après-midi du mercredi 22 janvier.

Les nominés Ariadna et Nick, dans le premier micro pass du Gala 2 de ‘OT 2020’

Ariadna a été la première à jouer, interprétant “You Know I’m No Good” d’Amy Winehouse, après quoi Il a reçu les félicitations de Noemí Galera pour son changement d’attitude évident, “parce qu’il a été radical”. “Vous êtes l’Ariane que nous avons rencontrée et dont nous sommes tombés amoureux”, a déclaré le réalisateur. “Vous avez une grosse voix spectaculaire, vous avez un grand impact, mais j’ai manqué de pouvoir”, a déclaré Manu Guix, tandis qu’Ivan Labanda a déclaré “qu’il y a un manque de concret”. “Il faut donner à chaque instant l’adresse dont vous avez besoin. Vous avez tiré ce qui vous vient naturellement”, a déclaré le professeur, après quoi Mamen Mendizábal a salué le “travail avec les aigus”. “Quand tout pousse, on peut utiliser cette force pour renforcer les ancrages”, a expliqué la professeure, qui a salué qu’elle avait assimilé le travail des classes.

En tant que nominé, Nick a été le prochain à chanter “Jealous” de Labrinth, après quoi Naomi a souligné son changement d’attitude, comme dans le cas d’Ariane. «Tu as l’air heureux, quelque chose pour lequel je suis content. Cela te fait tellement mieux travailler.», a avoué le réalisateur, avant que Guix apprécie la prestation avec un sincère “très bon”. “Il y a une tournée dynamique et elle est appréciée. J’aime vraiment la couleur du début, comment vous explosez”, a ajouté Manu, qui a précisé qu’il avait détecté “un brin d’implication excessive”. “Cela m’a beaucoup ému”, a avoué Mamen, parlant du début de la représentation, après quoi il a dit “vous avez beaucoup serré” et l’a encouragé à continuer de travailler. “Vous obtenez l’incompréhension épique. Ce dont nous avons besoin, c’est de plus de cœur, plus de vérité”, a observé Labanda., après avoir souligné que “montrer les voies” et saluer le fait que “vous travaillez super bien”.

La basse énergie, le principal problème

Eva et Flavio dans la première passe micros du Gala 2 de ‘OT 2020’

Dans le cas de Flavio et Eva avec leur “Copenhague”, les deux ont reçu une touche d’attention de Naomi. “Les paroles de mercredi doivent être au premier plan. C’est la première chose sur laquelle vous devez travailler”, a déclaré Galera., après quoi Manu a déclaré que “cela a été une catastrophe, mais il est temps de l’améliorer”. “J’aime que vous ayez ce thème, car il vous oblige à travailler des aspects musicaux très importants”, a ajouté Guix, avant de souligner que la performance “doit avoir de l’intensité”. “Vous étiez si faible en énergie, parfois le réglage de la négligence diminuait”Mamen a observé, tandis qu’Ivan a souligné un manque de direction. “Cela ne m’inquiète pas, parce que vous allez le faire”, a déclaré le professeur. “Vous devez les aimer quand vous chantez. Ne devenez pas aveugle, exactement ce qu’ils ont demandé”, a conclu Guix.

“C’est le cas typique où nous mettons la danse et ça descend”, a observé Guix après la performance de Rafa et Eli avec “Bonita”, une chanson de Juanes et Sebastián Yatra. “Vous avez très bien chanté la chanson en moi. C’est une question de répétition jusqu’à ce que vous n’ayez à penser à rien”, a avoué le réalisateur, après avoir souligné que “tout s’est mal passé”. “Je vous vois, en général, l’énergie aussi faible. Si vous avez des doutes, ça n’a pas d’importance, sortez et passez un bon moment”, a déclaré Mamen, qui a déclaré que “au niveau de la voix, il était mort”. “Il y a de la canne à transmettre. Vous devez vous assurer que la chorée n’a pas à y penser”, a conseillé Vicky Gomez, avant d’ajouter qu’il faudrait faire “beaucoup de répétitions pour automatiser”. “Je me suis ennuyé, ça ne peut pas être ça. Et ça me met très en colère, parce qu’en classe on se retrouve”Iván a protesté de sa part, qui a conclu en déclarant que “j’ai vu une version très légère de ce que vous pouvez faire”.

Exceptionnel pour Anne et Maialen

Anne et Maialen lors de leur performance au micros pass du Gala 2 de ‘OT 2020’

Dans le cas d’Anne et Maialen avec “Ilargia”, les deux candidats ont obtenu les professeurs exceptionnels, qui ont avoué qu’ils avaient aimé leur performance. “Je l’aime vraiment vocalement. Le travail que nous avons fait me semble être”, a fait l’éloge de Mamen, dans une évaluation où seuls les postes étaient qualifiés ou le fait qu’il serait préférable que Maialen agisse avec la guitare ou non était remis en question. Quelque chose qui ne s’est pas produit dans le cas de Gèrard et Hugo, qui ont chanté “Sucker”, dont Manu a observé qu’il “faut tout mettre ensemble et que ça se passe bien”, tandis que Mamen a observé que les deux ont disparu dans les falsettes. “Vous devez obtenir ce point énergique et cool. Donnez-lui mon style, mon rôle, car cela va en faire une nuance”, a conseillé Vicky, après quoi Ivan a souligné la nécessité «d’équilibrer les énergies». “Je te vois toujours très bien dans ton rôle”conclut le professeur.

Un groupe “loin de ce qui pourrait être”

Les candidats de ‘OT 2020’ interprètent la chanson du groupe lors du premier micros pass du Gala 2

“Nous ne pouvons pas nous ridiculiser en ne connaissant pas la lettre”, a reproché Naomi au tour de Jésus et de Samantha, qui a interprété “Méditerranée”. “Vous transmettez tellement de souffrances qu’il est difficile de vous amuser”, a avoué Manu, après que Mamen ait félicité le travail de Jésus pour les changements vocaux qu’il avait réussi à inclure. “C’est la meilleure chanson de l’histoire. Vous devez transmettre un bonheur absolu”, les a encouragés Guix, qui a salué la performance d’Anaju et de Nia qui “transmettent la sécurité” avec leur interprétation de “Guantanamera”. “Nous devons tout intégrer”, a déclaré Manu. “Vous devez entrer en illuminant l’endroit”, a demandé Iván, tandis que Mamen a raté “plus de présence vocale”. “Je pense que vous allez rouler et ça va être un moment super puissant. Je suis sûr que ça va être incroyable.”Prédit Vicky.

Bruno et Javy ont été les derniers à agir avant le groupe avec “Beaucoup mieux”, un thème avec lequel Naomi a observé que “vous êtes excessif”. “Il semble que vous veniez de la fête. Vous y êtes retourné. Vous devez savoir comment le mesurer”, a expliqué le directeur., chose avec laquelle Mamen était d’accord, donc ils se sont tous deux noyés. “J’étais tellement ivre, que tu ne l’étais pas, tu étais super dispersé”, a convenu Labanda, après quoi les autres candidats se sont réunis pour chanter “Je serai là pour toi.” “Le mélange de Marisol est meilleur qu’il ne l’était, mais il est loin de ce qu’il pourrait être”, a déclaré Manu, qui a souligné la nécessité “d’avoir beaucoup plus d’énergie”. Un fait évident le long du col, que Naomi a blâmé le manque de sommeil la nuit, quelque chose que certains ont essayé de récupérer avec des siestes pendant la journée. “Ici, il vient travailler, pas pour dormir”, lui a reproché Galera. “Vous devez dormir la nuit. La voix n’est pas la même”a ajouté Mendizábal.

.