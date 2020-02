Maialen et Nick, très différents dans la deuxième passe micros du Gala 4

Comme tous les vendredis après-midi, les concurrents de ‘OT 2020’ se sont produits sur le deuxième micro pass, cette fois, le Gala 4, qui aura lieu le dimanche 9 février. Un rendez-vous qui a commencé avec Maialen et Nick, nominés de la semaine, dans deux performances très différentes, avec “Dynamite” et “Thriller”, qui ont laissé des saveurs en bouche très différentes.

Maialen et Nick dans la deuxième passe micros du Gala 4 de ‘OT 2020’

Alors que Maialen hypnotisait à nouveau grâce à sa voix et sa douceur lors de sa performance, Nick, malgré une amélioration évidente et légère au niveau de la voix, de la puissance et de la danse par rapport à la première passe, il était encore bien en deçà d’une performance exceptionnelle, après avoir parié sur la défense de sa permanence avec une chanson pas facile du tout. Le candidat, bien qu’il ait clairement indiqué combien il a apprécié pendant sa performance comme recommandé par Ivan Labanda lors de la première passe, a eu de nombreux moments où sa voix a été affectée par la danse, en plus des étapes, il fallait encore du travail Dans l’attente du gala de dimanche.

Quant à Javy Ramírez et Anaju avec “Eternal Love”, le candidat a encore plus ébloui que son partenaire, qui était un peu plus sourd qu’au premier passage. De plus, malgré la bonne harmonie entre leurs voix, il y avait toujours un plus grand besoin de chimie entre elles, pour que la chanson parvienne à générer l’émotion qu’elle demande. Nia et Bruno, quant à eux, ont de nouveau ébloui avec “Bad Girls”, numéro dans lequel, même si se sont démarqués par leurs voix et un plus grand mouvement, ils manquaient d’une certaine coordination qui, cependant, n’a pas terni la performance et encore moins le charisme et les bonnes vibrations qu’ils distillent ensemble.

Un laissez-passer avec plus de chimie

Les garçons de ‘OT 2020’ lors de leur performance de groupe dans la deuxième passe micros du Gala 4

La deuxième passe d’Anne Lukin et Gèrard a été une étape énorme pour le couple et leur “Wicked Game” en termes de chimie qu’ils ont démontré lors de leur performance. Les deux agissent avec un réglage correct, partageant plus de regards et montrant de plus près que lors de la première passe. Un lien que Rafa et Jesús Rendón ont de nouveau démontré avec “Princesses”, un sujet dans lequel le second était beaucoup plus intense que son partenaire, ce qui n’a pas nui au fait que les deux ont réussi à capturer à nouveau une très bonne vibration et à démontrer le potentiel de leur des voix.

Lors de l’interprétation de “Waiting” par Hugo et Eva, les deux candidats étaient beaucoup plus unis, faisant également un très bon travail au niveau du groupe dans une performance dans laquelle il y avait même du mal entre les deux. La partie en couple s’est terminée avec Flavio et Samantha et son “Call Me Maybe”, un thème avec lequel le valencien était beaucoup plus lâche et confortable, à la fois au niveau vocal et de la danse, après avoir intégré plus la chorégraphie qui montrait légèrement au premier passage Pour conclure, les candidats sont revenus interpréter “Tell it to life”, de Rafa, un thème avec lequel ils étaient à nouveau particulièrement excités, en particulier son compositeur, intégrant plus de mouvement et d’énergie pendant la performance, qui a conclu d’une manière peu convaincante, quelque chose qui devait encore être poli.

