Maialen, exceptionnelle avec son doux hooligan dans la deuxième passe micros du Gala 8 de ‘OT 2020’

L’après-midi du vendredi 6 mars les garçons de ‘OT 2020’ ont affronté la deuxième passe de micros du Gala 8, dans laquelle Gèrard et Jesús Rendón jouent leur permanence à l’Académie. Avant d’entamer la procédure, Noemí Galera a fait une annonce très spéciale, à l’occasion de la semaine consacrée aux femmes: les candidates au concours de talents seraient chargées de présenter «The OT chat» après le gala, qui mettra en vedette le l’aide d’un ancien candidat OT 2017.

Maialen et Nia dans la deuxième passe micros du Gala 8 de ‘OT 2020’

Gèrard était en charge de l’ouverture d’un laissez-passer de bus avec quelques défaillances techniques qui ont interrompu plusieurs performances, au point que la performance de Nia était totalement absente dans le live. Le candidat a interprété “Brown Eyed Lover”, chanson dans laquelle moins perceptible de la guitare et avec les mouvements et la voix les plus réussis et contrôlés que dans la passe précédente. De sa timidité habituelle, Gèrard a réussi à donner une plus grande attitude au sujet, encore plus à ne pas douter de ses mouvements, ce qu’il devait encore réaliser au premier passage. Jésus a interprété à nouveau “L’âme dans l’air”, dans une performance dans laquelle il a répété un début trop “petit” vocalement, quelque chose qui a rapidement résolu en poursuivant la chanson. Le candidat Il était beaucoup plus contrôlé et performant au niveau interprétatif, laissant sa voix paraître plus, notamment grâce aux changements réussis par rapport à la passe précédente.

Quant à Anaju et Samantha, dernier duo en compétition avec “Girls Just Want to Have Fun”, Les deux candidats ont une fois de plus fait preuve d’une attitude admirable en lien avec le sujet, bien que loin de cette touche plus comique qu’ils ont montrée lors de la première passe. Le duo était plus naturel, ajoutant ainsi de la richesse à une chanson dans laquelle, cependant, il y avait des moments laxistes au niveau vocal, ce qui n’a pas nui à leur performance en général, grâce à leur attitude. Hugo a joué seul “C’est fini”, thème avec lequel le candidat a de nouveau gaspillé une attitude décontractée et voyou en accord avec la chanson, en plus de l’interpréter correctement au niveau vocal, quelque chose pour lequel il a déjà reçu les félicitations et les remerciements de Mamen lors de la première passe.

Le pouvoir de Nia

La chanson “Latin woman” de Nia l’a fait reculer légèrement mais à peine perceptible, qui a eu une légère défaillance au niveau de la chorégraphie dans une performance puissante, contrairement à ce qui s’est passé lors de la première passe, lorsque le candidat a été retardé un peu au moment du chant, par rapport à la base. La vitesse du thème et ses mouvements sont un défi que Nia a réussi à surmonter même au niveau vocal, avec peut-être de petits détails à polir avec beaucoup de temps pour le gala. Les conseils des enseignants semblaient pénétrer Bruno, dont l’interprétation de “The Violet Door” était plus détendue au niveau de l’interprétation et de la voix, aspect dans lequel il était également plus raffiné et adéquat. Le candidat a démontré son travail avec la chanson en imprégnant une douceur plus réussie, à laquelle s’ajoutait le fait qu’il connaissait moins la guitare que dans la passe précédente.

Quelques lapsus avec la lettre

Les garçons de ‘OT 2020’ dans la deuxième passe micros du Gala 8

Flavio a fait face à la deuxième passe, après s’être effondré dans la précédente, interprétant “Homme, je me sens comme une femme”, un thème qu’il a réussi au niveau vocal, bien que peut-être quelque peu tendu malgré la facilité apparente au niveau du corps. En fait, il fut un temps où le candidat a eu une erreur importante, étant donné qu’ils étaient à deux jours du gala: il a oublié une partie des paroles. Dans le cas de Maialen et de “Just A Girl”, la candidate n’avait pas grand-chose à améliorer par rapport à la passe précédente, où elle avait déjà reçu les éloges du personnel enseignant. Après avoir incorporé les quelques recommandations qu’il a reçues des enseignants, Maialen a marqué une performance ronde, avec une attitude entre doux et voyou dans lequel sa voix ne laissait pas indifférent.

D’un autre côté, Eva a été la dernière à jouer seule avec “Bad Guy”, une chanson dans laquelle elle était à nouveau très à l’aise à la fois vocale et interprétative. Avec une performance dans laquelle sa voix sonnait très correcte et correcte, le candidat a affiché toute son attitude, tout en présentant une performance avec des mouvements plus organisés et naturels. La passe micros s’est conclue par la performance de groupe au rythme de “Pas de contrôles”, dans laquelle les garçons ont montré la chorégraphie avec quelques erreurs à peaufiner pour le gala. En outre, il était évident que certains des garçons n’avaient pas encore intégré les paroles, chose que Galera n’a pas hésité à lui reprocher après avoir conclu sa performance.

