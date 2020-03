Maialen (‘OT 2020’) rejoint le groupe contre le roi Juan Carlos I lors du discours de Felipe VI

Les applaudissements au corps sanitaire espagnol qui sont déjà devenus habituels dans la crise des coronavirus se sont mêlés ce mercredi avec le déplacement d’une grande partie des citoyens, qui protestaient de cette manière devant un événement actuel qui est passé inaperçu par la situation turbulente qui traverse notre pays. Le roi émérite Juan Carlos I aurait reçu 100 millions de commissions d’Arabie saoudite, fait qui fait actuellement l’objet d’une enquête du parquet suisse.

Bien que Felipe VI aurait tenté de prendre ses distances avec cette fortune depuis le début et a déjà montré son rejet de l’héritage de son père, beaucoup ont profité de son message télévisé pour exiger que la Couronne fasse don de ces 100 millions à Spanish Health pour aider à résoudre les conséquences du coronavirus. Alors, ils sont sortis à leurs balcons et fenêtres avec une casserole et ont assourdi les rues aux quatre coins de notre territoire.

– Fille surprise ???? (@ MaialenOT2020) 18 mars 2020

Parmi ces personnes se trouvait Maialen, candidate à «Operación Triunfo 2020», qui est actuellement de retour chez elle après la suspension temporaire du programme. La jeune artiste n’a pas hésité à faire une publication simple mais efficace sur ses réseaux sociaux: une photographie d’une casserole et d’une cuillère en bois accompagnée d’applaudissements emojis. Ainsi, il a indiqué qu’il avait participé au pan citoyen quelques minutes auparavant.

Pas peur de se mouiller

Maialen a été l’un des candidats «OT 2020» qui Vous avez eu moins peur d’exprimer publiquement vos opinions sur certaines des questions les plus épineuses de notre société. Le sondage controversé d’Estrella Morente, qui a décidé de changer les paroles de “Volver” au Gala 6 en direct pour défendre la corrida, a son origine en quelques mots du candidat à l’Académie.

Les Navarrais l’ont défini comme le meurtre de certains animaux “alors qu’un tas de connards boivent, fument et se rendent malades. Merde, c’est très nazi”. “Vous devez être très psychopathe, beaucoup”, a-t-il ajouté, déchaînant les critiques de celles liées à la corrida.. Son opinion lui a non seulement valu une réprimande en direct et sans option de réponse de Morente, mais des critiques de personnalités telles que Carlos Herrera.

