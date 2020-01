Maigre ou dodu? Découvrez le type de jean parfait en fonction de la forme de vos hanches

Améliorer la silhouette de votre corps est très important pour être à la mode et se sentir plus beau et puissant, donc si vous êtes maigre ou plus dodu, vous découvrirez quel type de jean est idéal pour vous.

18 janvier 2020

La chose la plus importante dans la mode est que vous vous sentiez à l’aise et que vous ayez l’air spectaculaire, n’en doutez pas! Nous vous donnerons quelques conseils en fonction des types de pantalons de style jeans qui peuvent s’adapter parfaitement comme s’ils étaient faits pour vous!

Corps de style montre

Si vous avez des hanches voluptueuses, une taille minuscule et une poitrine saillante, tout comme le corps extravagant de Kim Kardashian, alors le style de jean qui vous ira le mieux sera celui de taille moyenne. Évitez ceux qui ont des couleurs “doubles” très marquées.

D’un autre côté, si votre torse est plus discret, mais que vous avez une taille mince, des cuisses et des hanches voluptueuses, vous devez porter des jeans avec des dégradés plus légers sur la partie des jambes pour améliorer cette zone.

Corps de l’athlète

Le corps de l’athlète est droit, avec des épaules et des hanches symétriques et la taille n’est pas si mince. Pour ce type de corps, les jeans taille haute sont excellents pour donner plus de volume à vos hanches, créant ainsi l’illusion d’une taille plus petite.

Corps mince

Si vous êtes maigre, un jean skinny vous favorisera, il vous suffit de vous assurer que la longueur de ce pantalon est adaptée à votre taille.

Corps voluptueux

Pour les filles les plus dodues, nous vous recommandons de choisir des jeans aux tons sombres, et qu’ils s’adaptent bien à la taille et au corps. Les moyennes avec des couleurs sombres sont idéales pour vous.