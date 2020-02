Maika Monroe stars dans la nouvelle série de thrillers de Quibi

The Stranger teaser: Maika Monroe joue dans la nouvelle série de thrillers de Quibi

Quibi a publié le premier teaser de leur prochaine série de thrillers intitulée L’étranger, mettant en vedette Maika Monroe en tant que chauffeur de covoiturage qui est pourchassé par un passager tueur en série sociopathe, interprété par Dane DeHaan. Ce projet marque le premier grand projet télévisé de Monroe après avoir fait ses débuts à la télévision sur CBS. Onzième heure série en 2011. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Dans L’étranger série, un jeune conducteur sans prétention de covoiturage est jeté dans son pire cauchemar lorsqu’un mystérieux passager de Hollywood Hills entre dans sa voiture. Sa balade terrifiante et à couper le souffle avec l’étranger se déroule sur 12 heures alors qu’elle navigue dans le ventre miteux de Los Angeles dans un jeu effrayant de chat et de souris.

Avec Maika Monroe (Ça suit), Dane DeHaan (L’incroyable Spider-Man 2) et Avan Jogia (Zombieland: Double Tap), la série est créée, écrite et dirigée par Veena Sud (La tuerie), qui est également producteur exécutif.

Quibi, qui est l’abréviation de «Quick Bites», devrait être lancé le 6 avril 2020, avec déjà plus d’un milliard de dollars levés auprès de ses investisseurs. Il a un certain nombre de projets en cours de développement. Guillermo del Toro, Sam Raimi, Catherine Hardwick, Steven Spielberg, Paul Feig, Anna Kendrick, Laurence Fishburne et Don Cheadle sont huit des nombreux producteurs et talents qui travaillent dur sur la production desdits projets.

Le service de streaming, fondé par Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman, devrait présenter des séries d’une durée de deux à quatre heures et divisées en parties d’une durée maximale de 10 minutes.