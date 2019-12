Maintenant, ils sont de la famille! Marc Anthony et David Beckham plus unis que jamais

Marc Anthony et son bon ami David Beckham ils sont plus unis aujourd'hui que jamais, et maintenant, en plus de leur amitié, ils sont rejoints par l'un des enfants de l'ancien footballeur: Croix.

Marc Anthony et David Beckham Ils ont encore consolidé leur amitié et sont plus unis que jamais. Le lien qui les unit est le fils de l'ancien footballeur Croix.

Et c'est que Marc est devenu le parrain du baptême de Cruz, et a publié sur ses réseaux sociaux une série de photos avec Cruz, David et Victoria Beckham.

"Très fier de mon bel enfant @cruzbeckham Merci pour l'honneur @davidbeckham et @victoriabeckham! Je suis sur la lune! Voici la vie #ImNotMad", a publié Marc Anthony sur toutes ses plateformes sociales officielles.

L'événement, au cours duquel l'autre fille du couple Harper a également été baptisée, a également réuni Eva Longoria et d'autres célébrités du luxe.

"Très fiers de voir mes bébés baptisés en une occasion si parfaite et si belle … Toujours aussi beaux et aussi beaux … Nous vous aimons HarperSeven et @cruzbeckham", a écrit la star du football mondial.