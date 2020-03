Maintenant que Disney + existe, les fans exigent que Marvel relance ses courts métrages à un coup

La possibilité de regarder des courts métrages a encore sa place, quelque chose que le service de streaming Quibi est sur le point de démarrer. À une certaine époque, Marvel avait l’habitude de faire des mini-films en une seule fois, ce qu’ils ont abandonné, peut-être en raison d’une distribution difficile.

Maintenant, avec Disney +, une sortie de streaming grand public avec un contenu Marvel presque complet, le public espère que Disney fera revivre ce format.

La plateforme propose déjà quelques courts métrages, principalement des courts métrages Pixar sélectionnés. Cependant, les “one-shot” Marvel comme on les appelait ne sont pas visibles, malgré cinq d’entre eux qui ont été réalisés entre 2011-2014.

Après six ans, certains fans de MCU ont peut-être oublié ces brillantes petites histoires. À l’origine, ils accompagnaient les fonctionnalités MCU sur Blu-ray et semblaient relégués aux médias physiques uniquement.

Retour sur les one-shot Marvel et les histoires qu’ils ont racontées

Les fans doivent remonter neuf ans en arrière pour trouver le premier one-shot Marvel produit. Le court-métrage Blu-ray de 2011, The Consultant, comprenait quelques personnages intéressants. Le film accompagnait à l’origine Thor de 2011 sur DVD.

Situé entre les événements d’Iron Man 2 et de Thor (plus une coda pour The Incredible Hulk), l’intrigue impliquait Phil Coulson et Jasper Sitwill qui élaboraient un plan pour empêcher Emil Blonsky de rejoindre l’Initiative Avengers.

Le fait d’avoir une histoire canonique se déroulant entre les films MCU a permis d’obtenir plus de détails sur ces choses curieuses qui se produisent pendant l’attente entre les films. Le premier a été un tel succès; Marvel en a fait un autre pour la sortie de Captain America: The First Avenger Blu-ray en 2011. Celui-ci était intitulé Une drôle de chose sur le chemin du marteau de Thor.

Trois autres courts métrages ont suivi en utilisant tout le monde d’Iron Man à Peggy Carter dans divers scénarios intrigants d’une scène. Chaque court progressif a duré un peu plus longtemps que le précédent, mais il n’a jamais dépassé 15 minutes. Les deux premiers n’ont duré que quatre minutes chacun.

Disney + devrait-il ramener les films uniques de Marvel?

Les fans de Reddit ont eu l’idée de Disney + de ramener les films uniques pour accompagner les fonctionnalités avec lesquelles ils étaient initialement associés. Pourquoi Disney + n’a pas un mystère, surtout quand ils n’ont aucune aversion pour avoir d’autres courts métrages dans leur médiathèque.

En plus de cela, Disney + a été excellent pour ajouter des fonctionnalités bonus à la fin de bon nombre de leurs films classiques plus récents et plus anciens. L’ajout de ces courts métrages en tant que contenu bonus ne serait pas difficile. Peut-être que seuls les problèmes de droits seraient à blâmer s’il leur arrivait d’avoir certaines restrictions créatives.

Actuellement, ils ont différents crédits d’écrivain et de musique de l’équipe créative vus plus tard dans les films. C’est sans aucun doute un facteur important, car les droits musicaux à eux seuls sont une grosse dépense pour les sociétés de médias.

Non pas que Disney ne puisse se permettre de payer aucun droit de licence. Compte tenu de la demande du public et de l’avènement de médias plus courts provenant de Quibi, il est inévitable que Disney écoute les fans. L’une des grandes choses à propos de Disney + est la façon dont le studio a écouté les plaintes et a agi.

Hayley Atwell assiste au Marvel One-Shot Comic Con | Imeh Akpanudosen / . pour Disney

Marvel ferait-il de nouveaux films à un coup?

Il y a environ cinq ans, Kevin Feige a déclaré qu’il envisageait de ramener les films uniques pour faire référence à d’autres personnages. Lui et d’autres écrivains voulaient faire référence à d’autres personnages décalés allant de Loki à Howard the Duck.

Plus tard, Feige a déclaré qu’en raison des horaires de films particuliers impliqués, cela rendait la création de films à un coup un peu plus difficile. Néanmoins, il n’a jamais exclu d’en faire plus. Certaines rumeurs persistent Disney + en demande plus, si ce n’est pas pratique.

Après que la barre haute de Fin du jeu ait été fixée, les fans de Marvel peuvent ne plus se soucier de la narration longue. Une fois que Quibi aura prouvé que les courts métrages de dix minutes sont très viables pour le public d’aujourd’hui, les films à un coup pourraient revenir pratiquement du jour au lendemain.