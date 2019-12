Maintenant, tout a du sens! La scène supprimée de Game of Thrones efface la fin

La scène retrouvée de Game of Thrones donne un sens à la dernière saison

20 décembre 2019

Énorme était le mécontentement de nombreux fans de la série populaire "Game of Thrones"Après avoir vu la fin de la huitième saison, essayant maintenant d'aider à cette fin catastrophique, les producteurs décident de donner au public une explication logique de pourquoi Daenerys Targaryen Il a adopté cette attitude.

Ce n'est un secret pour personne que le succès de cette série a été tout simplement incroyable dans le monde entier. Mais, malheureusement, de nombreuses scènes (apparemment importantes pour le résultat de l'histoire) ont été éliminées, entraînant une fin totalement incohérente.

Était-il sage de ne pas sortir ces scènes? Il est presque impossible de faire plaisir et de faire plaisir à chaque adepte de la série, mais cela n'a pas d'importance et les aspects les plus excitants et essentiels de cette huitième saison ont été écartés.

Dans la scène maintenant récupérée, "Jon Snow"Et"Daenerys Targaryen«Ils ont une large conversation où un accord est conclu dans lequel si elles peuvent entendre les cloches, la mère des dragons laisserait leurs ennemis se rendre.

Mais c'était tellement la colère de Daenerys qui a décidé de tout mettre fin, et c'est là que la raison pour laquelle Jon Snow a mis fin à la vie de sa reine, ses mots: "Je ne pense pas que je vais laisser quiconque abandonner aujourd'hui», Ils signifiaient qu'elle n'était plus la même et devait donc prendre sa vie.