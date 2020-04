Maintenir le “home office” après la crise des coronavirus

Il y a quelques semaines, certaines entreprises ont décidé de renvoyer leurs employés chez eux et de poursuivre leurs activités virtuellement, d’autres ne l’ont fait que la semaine dernière, certaines ne l’ont fait que partiellement et certaines continuent de fonctionner normalement dans leurs bureaux. de travail. Ce qui est un fait est que La facilité apparente avec laquelle le travail peut être maintenu même lorsque les gens sont dans des endroits différents a été une grande découverte pour tout le monde.Mais attention, la réalité est que ce n’est pas si simple.

Cette pandémie a pris de nombreuses entreprises au dépourvu qui n’avaient pas de modèle de travail à distance ou d’infrastructure pour le faire, leurs collaborateurs n’avaient pas d’ordinateurs portables ou d’outils de travail collaboratif à distance, et encore moins étaient-ils habitués à travailler seuls sans patron ou superviseur pour attirer leur attention. Certains clients m’ont même fait part de leur intention de mettre en place un mécanisme pour remplacer l’horloge du vérificateur et s’assurer que le travailleur se lève et se rend au travail à l’heure qu’il devrait faire depuis son domicile.

D’autres entreprises étaient prêtes et ne le savaient pas, la plupart du personnel avait des ordinateurs portables, des plates-formes et des outils de travail à distance collaboratifs et les gens étaient prêts à gérer eux-mêmes leur travail. Dans beaucoup de ces entreprises, le seul obstacle à ne pas l’avoir fait auparavant était le paradigme de leurs propres dirigeants qui ne pensaient pas que les gens pouvaient travailler à domicile sans supervision et être toujours productifs.

Mais comme nous le savons, chaque situation présente des gains et des pertes. Dans le modèle de travail traditionnel, où les collaborateurs travaillent au même endroit, l’organisation gagne la possibilité de contrôler la présence du personnel et de superviser leur travail immédiatement, les interactions sont dans l’instant, les conversations incluent non seulement la langue, mais l’émotivité et la corporalité qui les rend plus efficaces, il y a des ressources et des infrastructures partagées et théoriquement génère une meilleure coordination au travail. Le personnel acquiert un sentiment d’appartenance, ressemble et fait partie d’une équipe, génère des relations émotionnelles avec ses collègues, ce qui crée un attachement et des racines dans l’entreprise.

De même, avec ce modèle, l’organisation perd également. La principale perte est sans aucun doute la possibilité que votre personnel ait une meilleure qualité de vie et travaille avec moins de stress et de tension pour éviter la principale cause de rotation et de perte de talent. Dans ce modèle, le personnel consacre beaucoup de temps aux transferts et consacre plus d’argent au transport, aux repas dans la rue ou aux heures supplémentaires dans les garderies, entre autres, ce qui nécessite des salaires plus élevés. Les entreprises ont également des coûts élevés pour le loyer, l’adaptation et l’entretien des bureaux, l’électricité, l’eau, Internet et d’autres ressources pour maintenir un lieu de travail approprié sans oublier les frais de consommables tels que stylos, papier, marqueurs, matériel de bureau et même du café. Même dans certains cas, il y a des coûts en termes d’avantages tels que le paiement ou la subvention de parkings, l’adhésion à des clubs sportifs et des réductions pour des services à proximité des bureaux.

Maintenant, avec un modèle de travail à domicile, de la même manière, il y a des choses que les entreprises gagnent et d’autres qu’elles perdent. L’important est d’identifier les pertes pour essayer de les corriger d’une manière ou d’une autre et ainsi de rééquilibrer le modèle de fonctionnement.

Si l’entreprise veut profiter du maintien d’un modèle d’opération à distance après la crise, la première chose à considérer est qu’un modèle d’opération à distance n’est pas la même chose que le travail à domicile forcé par une pandémie. Dans un modèle d’opération à distance, il doit y avoir des mécanismes qui équilibrent la santé émotionnelle du personnel avec un mélange d’activités à la maison et d’activités à l’extérieur de la maison ou du bureau. (dans la crise qui n’est pas possible) avec des interactions plus efficaces, qui servent également à répondre aux besoins sociaux qui manquent, renforcent leur sentiment d’appartenance et entretiennent leurs relations interpersonnelles avec leurs pairs.

En supposant que le schéma que l’organisation a l’intention d’avoir soit 80% de travail virtuel et 20% de travail de bureau, ce dernier doit être suffisamment puissant pour nourrir le collaborateur à 100% de ses besoins sociaux. Le modèle de travail doit être repensé de sorte que dans 20% des travaux de bureau, le collaborateur dispose d’espaces de coordination et d’interaction productives ayant un impact sur les résultats de l’entreprise, mais qui servent également à renforcer les liens affectifs du personnel avec ses collègues et avec l’entreprise. Il est inutile que 20% des employés viennent au bureau s’asseoir à leur place devant leur ordinateur pour faire le travail qu’ils peuvent faire depuis chez eux.

Ceci, complété par des activités et des programmes d’intégration et de coexistence pour maintenir la partie sociale et prendre racine dans la culture malgré le travail à distance, ajouté à de nouvelles politiques et mesures pour évaluer la performance du personnel axé sur les résultats et non sur l’assistance, peut à nouveau équilibrer la nouveau modèle d’exploitation entre vos profits et vos pertes.

Si, en plus, nous créons des programmes pour apprendre aux gens à gérer eux-mêmes leur travail à la maison, en établissant et en respectant des horaires, avec des activités équilibrées, en ayant un espace de travail adéquat et en renforçant les problèmes de santé émotionnelle, de gestion du temps et de communication efficace et de coordination, Vous pourrez profiter pleinement de cette nouvelle réalité, que vous le vouliez ou non, elle est soudainement venue et nous a fait mettre en œuvre ce qui dans de nombreuses entreprises avait été repoussé par différents paradigmes.

Hier, un client a partagé une image qui résume cela. Le responsable de la transformation numérique des entreprises n’était ni le directeur général, ni la direction de la transformation, ni le comité agile… c’était le coronavirus. Qui dirait

