Mais quel baiser! Anuel AA et Karol G, le couple du moment ne cesse de nous surprendre

Sur leurs comptes Instagram, les chanteurs Anuel AA et Karol G ont publié ensemble des photos de leur 14 février.

15 février 2020 09:58

Anuel AA qui a été l’un des chanteurs les plus controversés de l’année dernière, a publié sur son compte Instagram une photo très romantique dans laquelle il est vu à côté de sa belle petite amie Karol G fête son anniversaire

D’un autre côté la belle Karol G Il a également placé des photos avec son partenaire sur son Instagram pour fêter leurs 29 ans ensemble.Le chanteur est très proche de 3 décennies.

Les artistes se sont caractérisés par une relation très romantique et magnifique, car ils ont voyagé dans des endroits impressionnants comme le Colorado (Canada) où ils ont partagé et renforcé leur amour.

Sur la photo qu’il a publiée Anuel AA, vous pouvez le voir embrasser son partenaire de façon très romantique, à côté du gâteau d’anniversaire. Par contre les photos de Karol G vous serez très heureux Anuel AA Embrasse-la par derrière, vous pouvez également observer l’incroyable gâteau d’anniversaire.

Anuel au moment de la publication de la photo, il a placé ce qui suit: «KING and QUEEN, HAPPY BIRTHDAY and Karol G dans la description de ses photos, il a placé «Aujourd’hui, je suis heureux que Dieu m’a donné une année de vie de plus … Faire ce que j’aime à côté de ceux qui tous les deux [email protected] Joyeux anniversaire à Meeeeeeeee. “

