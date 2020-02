Mais quel jour …?! Découvrez la bande-annonce de ‘The Green Knight’, le film d’horreur de 2020

Sir Gawain et le chevalier vert est l’un des plus grands poèmes épiques de la littérature anglaise du cycle breton, c’est-à-dire dans toutes les œuvres créées en relation avec la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Ce travail se concentre sur Gawain, un jeune gentleman de la cour d’Arthur. Son histoire commence lorsqu’un chevalier vert (sa peau, ses cheveux et même son cheval) vient le défier à un jeu étrange ce qui le met à l’épreuve entre épreuves et tentations.

Et maintenant, Gawain arrivera sur grand écran via The Green Knight, une production A24 réalisée par David Lowery et avec Dev Patel (Je voudrais être millionnaire, Hotel Mumbai). Le producteur indépendant a sorti l’après-midi du mercredi 12 février, l’affiche officielle de ce film, et ce jeudi a dévoilé la première bande-annonce officielle où l’on peut voir qu’il s’agit de l’un des prochains films d’horreur les plus remarquables de cette 2020.

Comme nous pouvons le voir dans cet aperçu, Dev Patel joue Sir Gawain, un neveu arrogant du roi Arthur qui, basé sur le travail officiel, commence une pente pour défier et vaincre un étrange gentleman dont la peau est verte. La forme de ce sujet est étrange, surnaturelle et semble d’un autre monde. À côté de Patel apparaît Alicia Vikander et Joel Edgerton dans un casting qui est également composé de Sean Harris, Barry Keoghan. Kate Dickie et Ralph Ineson, de The Witch, se rencontrent pour ce film.

A24, comme nous le savons, est l’un des principaux producteurs indépendants de ces dernières années, Productions d’horreur comme The Witch, dont nous avons parlé, Hereditary, Midsommar, The Lighthouse, It Comes At Night, In Fabric et ajoute maintenant à la liste (peut-être avec un ajout de fantaisie) Le chevalier vert. David Lowery est connu pour le célèbre A Ghost Story, également de A24, un drame de 2017, et pour The Old Man & the Gun of 2018 avec Robert Redford.

Le Green Knight n’a pas encore de date de première prévue, mais devrait sortir à l’été 2020. Ce film fantastique et d’horreur fait suite au succès d’Uncut Gems des frères Safdie avec Adam Sandler, The Farewell et The Lighthouse. Ici, nous quittons la bande-annonce de The Green Knight of Lowery avec Dev Patel.