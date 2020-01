Maisie Williams fait la promotion de la première de The New Mutants

Après un long voyage digne de l’Homeric Odyssey, The New Muntants sortira enfin cette année et nous assisterons à l’une des histoires les plus sombres de l’univers Marvel Comics. Maintenant, et avec l’intention d’attirer – nous supposons – plus de fans, Maisie Williams, qui joue Wolfsbane dans le film – Il a partagé une affiche inquiétante sur son compte Instagram du film.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire de cette bande dessinée de 1984; c’est le premier numéro de la Demon Bear Saga, un classique de l’histoire des mutants sur lequel est basé le film réalisé par Josh Boone.

Ci-dessous, vous pouvez voir l’affiche que Maisie Williams a partagée pour promouvoir The New Muntants:

Le film met également en vedette les jeunes Anya Taylor-Joy, Blu Hunt, Henry Zaga et Charlie Heaton. De plus, il présentera des performances d’Alice Braga, Antonio Banderas et Happy Anderson.

Comme vous pouvez le voir dans la publication The New Mutants ouvre le 3 avril 2020.

